'Chromecast' do Xbox? CEO posta foto com possível dongle do Game Pass

Phil Spencer, chefe da Xbox, postou uma foto em sua conta de Twitter na qual usuários avistaram um dispositivo misterioso que pode ser um dongle da Microsoft para jogar via Xbox Game Pass em qualquer TV ou monitor. O desenvolvimento de tal dispositivo sob o codinome "Keystone" já foi confirmado por um porta-voz da empresa e supostamente funcionaria como um Chromecast , mas transmitindo dados do Xbox Cloud Gaming .

Não se sabe, no entanto, quando a fabricante pretende anunciar o modelo, e muito menos sua data de lançamento. Além da imagem, uma postagem da conta oficial da Xbox no Twitter reforçou o burburinho, dizendo: "O que dissemos sobre colocar protótipos antigos em sua prateleira, chefe?".

Misterioso dispositivo na prateleira do chefe do Xbox pode ser protótipo de dongle para jogar Xbox Game Pass em TVs e monitores

A postagem de Phil Spencer mostra uma foto em seu escritório com o objetivo de exibir uma estátua de Vault Boy, mascote da série Fallout, em uma mensagem de comemoração aos 25 anos da franquia e parabéns para a produtora Bethesda Softworks. Em pouco tempo usuários perceberam o dispositivo retangular com a logo do Xbox na prateleira superior, e a repercussão ficou ainda maior após a resposta da conta oficial da fabricante no Twitter.

Já se tornou um costume do chefe do Xbox revelar produtos futuros da empresa em suas fotos de maneira discreta. Em ocasiões anteriores o Xbox Series S foi visto em sua estante antes de seu anúncio oficial e uma figura da Kojima Productions apareceu em sua prateleira antes de ser anunciada a parceria com o designer Hideo Kojima e seu estúdio.

Em maio deste ano, um porta-voz da Microsoft confirmou a existência do projeto "Keystone", um dispositivo de baixo custo que se conectaria a qualquer TV e monitor para permitir jogar Xbox na nuvem pelo Xbox Cloud Gaming. No entanto, algo não revelado fez com que a empresa mudasse de direção e repensasse sua abordagem, segundo o representante, o que pode significar que ainda demorará um pouco para termos notícias do dongle oficialmente.

Recentemente a Microsoft firmou uma parceria com a fabricante de TVs Samsung para adicionar o aplicativo do Xbox nativamente em alguns modelos de televisão para acessar os jogos do Xbox Cloud Gaming sem precisar de um console. O aplicativo é capaz de transmitir jogos em qualidade 1080p a uma taxa de quadros de 60 fps.

