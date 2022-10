Claro está sem sinal? Usuários relatam que rede está fora do ar

O TechTudo entrou em contato com a Claro para entender o problema, que informou que ainda não tem informações sobre a falha. No Twitter , o perfil oficial da operadora está respondendo usuários que se queixam sobre o problema, pedindo mais informações sobre os casos relatos.

De acordo com depoimentos, usuários de diversas regiões do Brasil estão sendo afetados pela instabilidade. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife estariam sofrendo com a falta de sinal. O problema, no entanto, parece não afetar todos os clientes da operadora. Nos testes feitos na redação do TechTudo, que fica localizada na capital do Rio de Janeiro, o sinal móvel da Claro funcionou perfeitamente.