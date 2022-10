Claro fora do ar: clientes reclamam de falha no sinal da operadora

Em resposta a um relato no Twitter, a operadora afirmou: "Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão.". O TechTudo entrou em contato com a operadora para solicitar um posicionamento oficial, mas não obteve resposta até o momento da publicação. A matéria será atualizada assim que uma nota for recebida.

As buscas também cresceram no Google Trends, site do Google que mostra termos em alta no buscador. "Claro está com problema hoje 2022" e "Claro sem rede" são dois exemplos que apresentam aumento repetino nas últimas horas.