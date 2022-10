Como escolher o melhor monitor gamer?

Em geral, monitores para gamers possuem resolução e taxa de quadros mais altas e um tempo de resposta menor entre comando e tela, na comparação com modelos convencionais e de uso profissional.

Com isso, o jogador consegue um gameplay mais fluido e gráficos mais impressionantes, em jogos de última geração, ou vai ter até décimos de segundos de vantagem, o que pode ser especialmente útil em jogos de tiro, battle royale, esportes e outros.

Atenção ao seu PC ou notebook

Antes de escolher um monitor gamer topo de linha, é importante lembrar que os resultados na tela dependem diretamente da configuração e da capacidade gráfica do seu notebook ou PC.

Ou seja, é ideal investir em uma tela que seja compatível com a sua placa de vídeo e seu processador - ou já colocar na planilha de orçamento a atualização dos componentes do seu computador, para que eles passem a suportar os jogos nos quais você deseja se aventurar com melhor qualidade gráfica.

Tamanho e proporção do monitor

O tamanho do seu novo monitor vai depender muito mais do espaço disponível no seu setup ou escrivaninha e do seu orçamento, do que da qualidade da imagem que você quer. Isso porque essa tela fica próxima do rosto: um display muito grande e muito brilhante pode causar desconforto e cansaço dos seus olhos.

De toda forma, você encontra boas opções entre 20 e 29 polegadas, em formato convencional retangular. Há ainda os displays ultrawide e as telas curvas, que costumam ter preço mais alto, mas promovem maior sensação de imersão.

Porém, não são todos os jogos que conseguem se aproveitar totalmente das telas ultrawide, por isso, é bom conferir nos títulos que você costuma jogar.

Resolução do monitor

Para uma boa experiência e conforto para os olhos, recomendamos que você faça sua busca por monitores com resolução a partir do Full HD (1920 x 1080p). Há opções muito interessantes de resolução 1440p, também chamada de QuadHD ou 2K.

Já os monitores 4K ficam na faixa mais alta de preço e também vão exigir muito mais do seu computador, aumentando o aquecimento e o consumo de energia. Isso se a sua placa de vídeo suportar a resolução 4K. Se houver compatibilidade e couber no seu orçamento, você terá uma excelente experiência de imagem.

Taxa de atualização e tempo de resposta

A taxa de atualização, ou taxa de quadros, é a frequência na qual o monitor atualiza totalmente as informações exibidas. E quanto maior esse número, que é medido em Hz, mais rapidamente é feito esse processo, o que resulta em uma movimentação mais fluida das imagens.

Para dar uma ideia, os filmes e as animações tradicionais são rodados a 24 quadros por segundo (ou FPS, frames per second). Já nos games, o padrão atual das gerações mais recentes é tentar manter 60 FPS para que nossos olhos percebam uma movimentação natural, porém, com alta qualidade gráfica.

O consumidor encontra bons monitores com 60, 144, 240 e 280 Hz de frequência. E para que o display alcance essa frequência, é preciso que sua placa de vídeo trabalhe adequadamente, enviando esse número de quadros por segundo.

Já o tempo de resposta do monitor costuma ser medido em milissegundos (ms) e corresponde à agilidade na alternância de cores do monitor. Quanto menor o número desse intervalo, mais rápido ele é - e mais fluida será a sua partida.

Enquanto monitores convencionais, geralmente, oferecem 60 Hz de frequência e 2 ms de resposta, monitores gamers podem chegar a 160 ou a 280 Hz, com 0,5 ms de resposta.

Suporte a G-Sync e FreeSync

Existem dois padrões de certificação de displays que envolvem tecnologias para corrigir problemas de renderização de imagens em jogos e prometem resultados avançados na sincronização da GPU e da tela: G-Sync e FreeSync.

Essas duas tecnologias foram criadas pelas empresas NVIDIA e AMD, respectivamente, para resolver os mesmos problemas, porém, com soluções diferentes.

Explicando rapidamente, a placa de vídeo precisa funcionar no mesmo ritmo do monitor. Quando um jogo é muito pesado e a GPU não consegue acompanhar, por exemplo, costuma ocorrer um problema de "flickering", a imagem piscando na tela (mais comum com G-Sync da NVIDIA) ou "stuttering", pequenos engasgos na imagem (mais comum com FreeSync das placas AMD).

Com as soluções de G-Sync e FreeSync funcionando corretamente, o ruído durante a troca de quadros é reduzido, melhorando o "diálogo" entre a placa de vídeo e o monitor, para que trabalhem em um patamar otimizado com os equipamentos que você possui. Por isso, mais uma vez, é preciso escolher um monitor compatível com o seu notebook ou PC gamer.

Escolha final dentro do seu orçamento

Antes de fazer sua compra, analise seu orçamento, as perspectivas de atualizar seu notebook ou computador e também os outros usos dos dispositivos. Até porque, para a maioria das pessoas, o monitor gamer também será o monitor do estudo ou do trabalho.

Não deixe de pesquisar os tipos de conexões, os ajustes de altura e ângulo e outras especificações, como balanço e fidelidade de cores (essencial para quem vai editar vídeos, designers, artistas e criadores, por exemplo).

