Como importar iPhone 14 dos Estados Unidos? Veja principais cuidados

A venda do iPhone 14 começou no Brasil com o preço sugerido a partir de R$ 7.599. O iPhone 14 Pro Max , modelo mais sofisticado, pode chegar ao valor de R$ 15.499, com 1 TB de armazenamento. No mercado americano, o modelo convencional traz a cifra de US$ 799, o que dá R$ 4.715 em conversão direta – uma diferença de R$ 2.884. Já na versão mais cara, a quantia paga pelo aparelho custa de US$ 1.599 (R$ 9.437) – economia muito mais significativa de R$ 6.062. Com isso, os fãs da maça com viagem marcada cogitam comprar os novos celulares da Apple por um preço menor.

No entanto, comprar um telefone fora do país pode apresentar algumas armadilhas. Afinal, é preciso ponderar o valor pago de imposto nos Estados Unidos e o limite permitido pela Receita Federal no Brasil. Todos esses detalhes alteram a taxa de conversão para calcular o preço final do produto. Confira, nas linhas abaixo, o valor real que você vai pagar pelo iPhone considerando essas variáveis.

1. Como são os impostos nos Estados Unidos

A nova geração de iPhones da Apple foi lançada no mercado americano por preços que variam entre US$ 799 e US$ 1.599. Entretanto, esses valores ganham alguns acréscimos devido à questão tributária por causa dos impostos locais. Nos Estados Unidos, os viajantes pagam impostos que devem modificar o valor pago no aparelho.

Cada estado traz um imposto diferente. Em Nova Iorque, por exemplo, o imposto é de 8,49%. Inclusive, essa taxa será a referência dessa reportagem do TechTudo. Já na Flórida, por sua vez, o tributo será de 6,80%. Considerando a taxa de câmbio do dólar de turismo a R$ 5,44, isso significa que se você comprar o iPhone 14 Plus de 128 GB que custa US$ 899, pagará R$ 4.890 pelo dispositivo em Nova Iorque mais 8,49% de taxa. O preço final ficaria em R$ 5.305. Enquanto na Flórida, o mesmo eletrônico custaria R$ 5.223.

Vale mencionar que alguns estados americanos não cobram impostos. Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon isentam os consumidores de tributos. Portanto, se o propósito de sua visita aos Estados Unidos for comprar o novo iPhone, vale a pena dar uma passadinha nesses estados e, obviamente, pagar somente o valor de mercado cobrado pela Apple. Outros estados que trazem uma cobrança favorável ao consumidor é o caso do Alasca com 1,43% e o Havaí com 4,35%.

Poucos brasileiros sabem, mas existe o Tax Free nos Estados Unidos. A notícia não é muito disseminada porque a possibilidade de devolução de parte dos impostos pagos pelos brasileiros está restrita somente a dois estados: Texas e Lousiana. Por isso, a taxa de 8,17% cobrada no Texas e 9,45% na Lousiana tem um impacto muito menor no preço do aparelho. Afinal, a politica do Tax Free cobra o tributo no momento da compra, mas devolve posteriormente aos visitantes.

2. O IOF brasileiro

Em compras com crédito e débito em viagens internacionais é importante também considerar o IOF atual de 6,38%. Na prática, o usuário vai pagar esse imposto quando usar seu cartão de crédito, cheque especial ou for comprar em dólar. Portanto, o tributo é cobrado sobre todas as operações financeiras que envolvam créditos.

Além disso, vale destacar a possibilidade de eventuais flutuações do câmbio até a data de fechamento da fatura, caso o banco ainda não ofereça taxa fixa. Conforme já mencionado, o TechTudo considerou o dólar de turismo a R$ 5,44. Desta forma, a depender do tributo pago nos EUA e da taxa de câmbio, os preços do iPhone nos EUA podem variar.

3. Quais modelos de iPhone ficam dentro do limite da Receita Federal?

Além dos impostos pagos no momento da compra nos Estados Unidos, o viajante deve ficar atento com a possibilidade de taxação pela Receita Federal. No geral, o governo brasileiro define uma cota de US$ 1.000 para compras livres de impostos, incluindo o que foi trazido de fora e do free shop, para cada pessoa que estiver chegando por via aérea ou marítima.

As compras que ultrapassarem a cota de isenção devem ser declaradas. O imposto de importação a ser pago é no valor de 50% em cima do excedente. Isso significa que o usuário que comprar o iPhone 14 Pro Max de 256 GB que custa US$ 1.199 teria que pagar US$ 99,50 de excedente por esse produto.

No entanto, o smartphone pode ser considerado item de uso pessoal e não entrar nesta cota — mas só se você estiver carregando apenas um aparelho. Neste sentido, quem não deseja pagar tributos no Brasil deve evitar o procedimento de sair do país com um telefone e voltar com dois. Além disso, o celular precisa ter sido usado durante a viagem, –isto é, o dispositivo não pode vir lacrado ou com sinais de que não foi usado.

4. O iPhone 14 americano é aceito pelas operadoras brasileiras?

A partir dessa nova geração, a Apple resolveu acabar com a bandeja de chip físico de telefonia para os modelos da linha iPhone 14 vendidos no mercado americano. Os consumidores, portanto, devem usar especificamente a tecnologia eSIM para se conectarem às redes das principais operadoras de telecomunicações do país. Vale mencionar que as versões dos smartphones para o mercado brasileiro apresentam entrada para SIM Card.

As principais operadoras nacionais – Claro, TIM e Vivo – oferecem a tecnologia de eSIM (ou chip virtual). Por isso, a adoção da tecnologia não deve trazer maiores problemas aos usuários.

Como apurou o TechTudo, é possível afirmar que o iPhone 14 americano está apto a funcionar com qualquer operadora compatível com a ativação da linha por meio do eSIM. O maior problema são os relatos de dificuldades para usar a tecnologia e encontrar a orientação correta nas lojas de telefonia.

5. O iPhone americano vem com carregador?

Faz pelo menos dois anos que a Apple não inclui mais carregador na caixa do iPhone. A versão americana apresenta o telefone, com os manuais e as informações necessárias para a ativação do eSIM, um adesivo e um cabo conector Lighting a porta USB-C do computador ou tomada. Desta forma, o usuário terá que comprar o carregador e o fone de ouvido a parte.

Preços do iPhone 14 no Brasil e nos EUA Modelo Preço no Brasil Preço básico nos EUA Preço final nos EUA iPhone 14 - 128 GB R$ 7.599 US$ 799 R$ 4.715 iPhone 14 - 256 GB R$ 8.599 US$ 899 R$ 5.305 iPhone 14 - 512 GB R$ 10.599 US$ 999 R$ 5.443 iPhone 14 Plus - 128 GB R$ 8.599 US$ 899 R$ 5.305 iPhone 14 Plus - 256 GB R$ 9.599 US$ 999 R$ 5.443 iPhone 14 Plus - 512 GB R$ 11.599 US$ 1.099 R$ 6.486 iPhone 14 Pro - 128 GB R$ 9.499 US$ 999 R$ 5.443 iPhone 14 Pro - 256 GB R$ 10.499 US$ 1.099 R$ 6.486 iPhone 14 Pro - 512 GB R$ 12.499 US$ 1.299 R$ 7.666 iPhone 14 Pro - 1 TB R$ 14.499 US$ 1.499 R$ 8.163 iPhone 14 Pro Max - 128 GB R$ 10.499 US$ 1.099 R$ 6.486 iPhone 14 Pro Max - 256 GB R$ 11.499 US$ 1.199 R$ 7.076 iPhone 14 Pro Max - 512 GB R$ 13.499 US$ 1.399 R$ 8.256 iPhone 14 Pro Max - 1 TB R$ 15.499 US$ 1.599 R$ 9.437