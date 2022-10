Como recuperar conta bloqueada do Instagram? Rede social está instável

O Instagram está suspendendo contas e/ou apagando seguidores de diversos usuários do mundo todo nesta segunda-feira (31). De acordo com relatos no Twitter , o app faz o aviso de que a conta foi suspensa, mas não envia o código de autenticação em duplo fator necessário para reavê-la. Em casos em que envia, a numeração recebida não funciona. Mas, apesar disso, será que é possível recuperar conta bloqueada pelo Instagram ainda hoje? O TechTudo realizou alguns testes para entender isso. Nas próximas linhas, entenda o que se sabe sobre o bug do Instagram nesta segunda-feira e saiba se há como recuperar conta suspensa.

O que aconteceu? Por que o Instagram está desativando contas?

Nesta segunda-feira (31), vários usuários acordaram com o aviso de que as suas contas do Instagram tinham sido suspensas, e, ao tentar recuperá-las, o aplicativo dava erro na leitura do código de autenticação e/ou sequer o enviava. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, apontou um pico de 1.566 reclamações somente no Brasil às 11h09 de hoje. Em lugares como Estados Unidos e Reino Unido, esse número sobre para mais de 7 mil e 3 mil, respectivamente.

Até o momento, não se sabe com exatidão o porquê do Instagram ter banido diversas contas no Brasil e no mundo. Embora a empresa tenha se pronunciado no Twitter, alegando estar ciente do erro, a Meta, dona do Instagram, ainda não divulgou o que ocasionou a falha. Por isso, o que se sabe por enquanto é que o problema é global, com relatos provenientes de outras localidades.

Aqui no Brasil, nas redes sociais, houve quem especulasse que o banimento estaria relacionado à política, já que no último domingo (30) aconteceu o segundo turno das Eleições Gerais de 2022. No entanto, como a falha impacta usuários do mundo todo, é muito pouco provável que seja esse o motivo para o súbito banimento de contas no Instagram.

Usuários que não tiveram a conta banida apontaram ter perdido uma grande quantidade de seguidores repentinamente. Alguns internautas especulam que essa medida seria parte de uma "limpeza" da rede social, mas não é possível confirmar essa teoria. Ao TechTudo, o Instagram afirmou que está "investigando" o erro e pediu "desculpas pelo inconveniente", sem dar previsão de conserto.

Mais tarde, a assessoria enviou uma segunda nota à reportagem. Nela, disse que "um bug fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessar suas conta" e que o erro foi corrigido "o mais rápido possível para todos os impactados". Em relação às contas suspensas, porém, a Meta não se pronunciou até o momento.

Vale lembrar que, na sexta-feira (28), todos os aplicativos da Meta - ou seja, Facebook, WhatsApp e Instagram - passaram por uma instabilidade rápida. Ainda, a última versão do app disponível na App Store, para iPhone, foi disponibilizada nesta segunda-feira (31) - mas, como no Android a versão mais recente é de terça-feira passada (25), e a falha de hoje também afeta usuários do sistema da Google, é pouco provável que o bug esteja relacionado à atualização.

Tem como recuperar conta suspensa no Instagram?

É possível recuperar conta suspensa no Instagram em situações normais. Nesta segunda-feira (31), porém, o procedimento usual para isso não está funcionando. Ao solicitar a recuperação de conta, os usuários alegam não receber o código de autenticação e, em casos que recebem, a numeração dá erro e aparece como incorreta.

Até o momento, o Instagram não deu prazo para reaver as contas suspensas. Por isso, por enquanto, uma outra possibilidade para recuperação é entrar em contato com a rede social, através do canal oficial em "help.instagram.com/contact/606967319425038" (sem aspas). Basta abrir o link e responder ao formulário, indicando informações como usuário, e-mail para contato e o que aconteceu com a sua conta. Porém, vale lembrar, enquanto a rede não corrige a falha, é possível que essas ações não funcionem para recuperar contas suspensas hoje.

No TechTudo, tentamos recuperar uma conta suspensa hoje a partir do envio de código de autenticação. No procedimento, é necessário informar o e-mail utilizado para a criação do usuário e, então, aguardar o recebimento do número. Em um primeiro momento, o código não foi recebido. Na segunda tentativa, o Instagram enviou a numeração, mas, ao tentar utilizá-la, o app mostrou mensagem de erro. Por isso, até o momento, a conta utilizada em nossos testes não foi recuperada.

O que o Instagram diz sobre o erro?

O TechTudo entrou em contato com o Instagram para entender o posicionamento da empresa sobre a falha desta segunda-feira (31) e se há alguma previsão de conserto. Abaixo, confira a nota compartilhada pela rede social.

"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente."

