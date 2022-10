Como saber se seu empréstimo no Auxílio Brasil foi aprovado

Descobrir se o seu empréstimo no Auxílio Brasil foi aprovado é algo simples de ser feito pelo celular. O procedimento é realizado usando o aplicativo oficial Caixa Tem , que está disponível para smartphones Android e iPhone ( iOS ) e emite um aviso em caso de aprovação. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal liberou R$ 1,8 bilhão para empréstimo consignado na modalidade. É possível quitar as parcelas do empréstimo diretamente do valor recebido dos programas assistenciais, e usuários podem fazer uma simulação antes da contratação do benefício.

O pedido do empréstimo deve ser feito via app do Caixa Tem, e o pagamento é realizado em até 24 parcelas, com taxa máxima de juros de 3,5%. Nas próximas linhas, saiba como ver se o seu empréstimo no Auxílio Brasil foi aprovado.

1 de 1 Empréstimo no Auxílio Brasil: status da solicitação pode ser acessado facilmente pelo aplicativo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Empréstimo no Auxílio Brasil: status da solicitação pode ser acessado facilmente pelo aplicativo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quem pode solicitar o consignado do Auxílio Brasil?

Têm direito ao consignado os cidadãos que se enquadrem nas seguintes condições: com renda mensal de até R$ 105; com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210; famílias com mulheres gestantes, lactantes ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos; e jovens em regra de emancipação.

Assim como os beneficiários do Auxílio, quem participar do programa do Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão também dar entrada na solicitação do empréstimo. Para fazer a solicitação, é necessário baixar e abrir o app Caixa Tem, logar em sua conta e, em seguida, ir na opção "Empréstimo do Auxílio Brasil". O aplicativo mostrará as condições, que você deve ler atentamente.

Após a leitura, será preciso concordar com as condições. Para isso, toque em "Continuar". Depois, selecionar a opção "Simular e contratar" e vá em "Consignado". Caso sua solicitação seja aprovada, o app notificará você dentro de alguns dias.

Como consultar o status do pedido

Após fazer a simulação e finalizar a contratação do serviço, o beneficiário receberá uma mensagem automática no aplicativo contendo as informações principais do empréstimo. Entre os dados estão a taxa de juros, o valor que passará a ser recebido caso ele seja contratado e o valor total a ser pago.

Quando submetido, o pedido será analisado e o resultado da solicitação será divulgado através de uma mensagem no menu “Empréstimos”, do próprio aplicativo Caixa Tem. O prazo de resposta é de, no máximo, 48 horas.

Caso ocorra algum erro ou falha na operação, o usuário poderá contatar a Caixa através dos telefones 121 ou 111. Além disso, é possível ir até uma agência do banco para tirar as dúvidas.

