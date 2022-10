Forza Horizon 5, disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X/S, é um jogo de corrida com grande apelo visual e muitos carros à disposição. É possível resgatar veículos no mapa, ganhar em missões ou até mesmo comprar e vender alguns modelos que o jogador não quiser mais usar. Para isso, o título possui uma Casa de Leilões, onde carros podem ser oferecidos a preços diversos para quem deseja pagar mais dentro de determinado período. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial mostrando como vender carros no Forza Horizon 5 e tirar proveito do sistema do game.