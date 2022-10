Conheça Love Death + Robots, animação da Netflix ganhadora do Emmy

Love Death + Robots é uma antologia de curta-metragens de animação disponível na Netflix . Criada por Tim Miller e produzida pela Blur Studio e parceiros, a série, até então, possui três temporadas, com episódios que contam com enredos e estilos artísticos variados. A obra se tornou um sucesso com as histórias "Três Robôs" e "Viagem Ruim", dirigidos por David Fincher (Clube da Luta); e "A Testemunha" e "Jibaro", de Alberto Mielgo, que venceram categorias no Emmy de 2019 e 2022, respectivamente. Veja mais detalhes sobre a produção seguir.

Lançada pela Netflix em 15 de março de 2019, Love Death + Robots se tornou um sucesso da plataforma por sua maneira revolucionária de apresentar uma série de animação. Isso porque ela conta com uma coleção de curta-metragens onde cada episódio possui um tipo de direção artística, narrativa e gênero, como aventura, sci-fi, drama, terror e comédia. A primeira temporada da série possui 18 episódios, a segunda tem apenas oito, e a terceira, nove.

Produzida e dirigida por Tim Miller, conhecido pelo filme Deadpool (2016), a antologia é elogiada pela crítica pela sua proposta ousada, com uma nota média de 85% na Rotten Tomatoes e uma avaliação de 7,9 no IMDb. A série, renovada para a quarta temporada, recebeu 15 indicações ao Emmy e ganhou o prêmio de Melhor Série de Animação Curta duas vezes - com Jibaro, da terceira temporada, e The Witness, da primeira.

Episódios de destaque

"Jibaro"

Dirigido por Alberto Mielgo, o episódio, traduzido como "Fazendeiro" no Brasil, é uma adaptação do clássico da mitologia grega "O Canto da Sereia". Nele, após matar um pequeno exército com sua dança, a criatura se envolve com o único sobrevivente, um cavaleiro surdo imune aos seus encantos, e a rápida relação entre eles toma um rumo trágico. Em entrevista para o Deadline, Alberto diz que buscou retratar o relacionamento tóxico entre dois predadores selvagens na animação.

"The Witness"

"A Testemunha", título do episódio em português, é outro destaque de Alberto Mielgo para a série. Nele, uma dançarina flagra um homicídio pela sua janela e, nos minutos seguintes do curta, acompanhamos sua fuga pelas ruas de uma cidade futurista enquanto o assassino a persegue ao perceber que ela é idêntica à pessoa que ele acabou de matar. Elogiado pelo público pelo surrealismo da sua ambientação e visual de seus personagens, o episódio ganhou três Emmys em 2019.

"Three Robots"

Produzido pelo estúdio espanhol Blow Studio, "Três robôs" é outro destaque de Love Death + Robots, e foi tão bem-recebido pelo público que ganhou uma segunda parte na terceira temporada. Nele, um trio de robôs fazem uma excursão ao redor de uma cidade pós-apocalíptica para estudar o estilo de vida dos agora extintos seres humanos, enquanto satirizam pontos do estilo de vida da sociedade moderna.

"Bad Travelling"

Baseada em um conto do escritor inglês Neal Asher, o episódio Viagem Ruim, da terceira temporada, é a primeira animação do diretor do filme Clube da Luta, David Finscher. Com 21 minutos, a trama aborda o dilema de um grupo de marinheiros obrigados a decidir entre sacrificar pessoas inocentes de uma ilha para um crustáceo alienígena que se apossou de seu navio, ou arriscar suas vidas para salvá-los. Com nota 8,8, Viagem Ruim é o episódio mais bem avaliado da série no IMDb.

