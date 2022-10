Conheça Periféricos, nova série de ficção científica da Amazon Prime

Periféricos (The Peripheral, em inglês) é uma série de ficção científica baseada no livro homônimo do escritor William Gibson, pai do subgênero cyberpunk. Os dois primeiros episódios foram lançados pela Amazon Prime Video na última sexta (21) e trazem Chloë Grace Moretz, Gary Carr e Jack Reynor no elenco principal. Criado pelo roteirista Scott Smith, Periféricos também conta com Lisa Joy e Jonathan Nolan, conhecidos pelo trabalho em Westworld, na produção executiva. Até o momento, foram confirmados oito episódios para a primeira temporada, com lançamentos semanais às sextas.

Até o momento, Periféricos tem nota 8,5 no IMDb, além de estar na 11ª posição do site entre as séries recentes mais populares. No Metacritic, tem nota de 5.7 em avaliação crítica e 6.9 entre os usuários. Já no agregador de resenhas Rotten Tomatoes, a série tem aprovação de 69% entre os críticos e 88% entre os espectadores. Confira, a seguir, mais sobre a trama, personagens, elenco, calendário dos episódios e diferenças entre o livro e a série.

Enredo e elenco de Periféricos

Em uma cidade rural próxima dos Montes Apalaches (EUA), a gamer Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) trabalha de forma insalubre para sustentar o irmão fuzileiro naval Burton (Jack Reynor) e a mãe Ella (Melinda Page Hamilton), ambos adoentados. Ao receber o que parecia ser um novo videogame com simulação virtual, ela viaja para uma Londres futurista, avançada em 70 anos. É nesse ambiente que Flynne presencia um assassinato, algo que parece ser real demais para um jogo.

Depois de ter sua casa invadida por mercenários após presenciar o crime, ela pede ajuda do vigarista Wilf Netherton (Gary Carr) para comprender o que o ataque teve a ver com jogo. Durante sua investigação, Flynne descobre uma complicada teia de conspirações que pode colocar a vida da sua família em perigo.

O título da série é a denominação dada aos robôs controlados remotamente que, tal como um avatar em um jogo de videogame, marca a presença de um humano em uma época futura. Além dos periféricos, outras inovações tecnológicas presentes no show são os Koides, assistentes virtuais em formato andróide, e as hápticas, implantes cibernéticos já mencionados por William Gibson no seu primeiro livro Neuromancer (1984).

Elenco

Os primeiros nomes anunciados para a adaptação foram os atores Chloë Grace Moretz (Kick-Ass - Quebrando Tudo) e Gary Carr (Bolden - A Sensação do Jazz), em outubro de 2020. No ano seguinte, em março de 2021, foi a vez de Jack Turner (Midsommar - O Mal Não Espera A Noite) se juntar ao elenco.

Completam o time JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador) como Lev Zubov, Louis Herthum (Westworld) como Corbell Pickett, Charlotte Riley (Peaky Blinders) como Aelita West, Eli Goree (Uma Noite em Miami) como Conner Penske e Katie Leung (a Cho Cho da franquia Harry Potter) como Ash.

O diretor e roteirista Scott Smith (Siberia) é o showrunner da série, e Lisa Joy e Jonathan Nolan estão entre os produtores executivos. Vincenzo Natali, conhecido por filmes sci-fi como Cubo (1997) e Cypher (2002), assina a direção dos dois primeiros episódios.

Relação com o livro de William Gibson, o pai do cyberpunk

O livro que inspirou a adaptação foi lançado em 2014, sendo o décimo romance sci-fi do escritor William Gibson e integrante de uma trilogia literária nomeada pelo autor como "The Jackpot". Gibson é conhecido por popularizar o subgênero "cyberpunk", que consiste em mostrar a alta tecnologia futurista em contraste com a baixa qualidade de vida que assola parte dos cidadãos.

O primeiro romance realizado com essa abordagem foi Neuromancer (1984), obra que popularizou os termos "matrix" e "ciberespaço" na linguagem científica e no cinema, como foi o caso da saga Matrix. As diretoras, as irmãs Lana e Lilly Wachowski, se basearam na literatura de Gibson para criar o roteiro dos filmes.

Na adaptação para a Amazon, o showrunner Scott B. Smith optou por inserir maneirismos da escrita de Gibson na narrativa da série, como inserir palavras futuristas como "hápticas" sem uma explicação formal prévia do que seria o termo. Em entrevista à revista Time, Smith declarou seu amor pelo trabalho do escritor. "Tenho tanto respeito por Gibson e sua habilidade de vivenciar esse futuro próximo, é tão extraordinário!", afirmou o showrunner.

Calendário de episódios

A Amazon Prime Video divulgou o nome e data de lançamento dos demais episódios a serem lançados na plataforma, com o episódio final a ser lançado em dezembro. Confira na tabela a seguir.

Lista de episódios de Periféricos Episódio Data 1. Piloto 21 de outubro 2. Bônus de Empatia 21 de outubro 3. Haptic Drift 28 de outubro 4. Jackpot 4 de novembro 5. What About Bob 11 de novembro 6. Fuck You and Eat Shit 18 de novembro 7. The Doodad 25 de novembro 8. The Creation of a Thousand Forests 2 de dezembro