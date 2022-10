Conheça Pokémon Fallen, jogo não-oficial para Android e PC feito por fãs

Pokémon Fallen, ou PokéFallen, é um jogo gratuito para celulares Android e PC, trazendo a famosa saga de RPG da Nintendo. No entanto, há uma particularidade em relação ao game: ele foi criado por fãs, sem qualquer envolvimento ou autorização da empresa e nem de The Pokémon Company. O título está disponível totalmente em português e é uma criação sem fins lucrativos do 8 Bit Games. O game é divulgado na página oficial de Facebook do projeto, onde os desenvolvedores também publicam imagens, vídeos e atualizações constantes da produção – atualmente, na versão 5.0.