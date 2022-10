Copa do Mundo 2022: Nubank lança 'NuBolão' para fazer apostas pelo app

O Nubank anunciou nesta quinta-feira (20) o NuBolão, recurso que permite fazer apostas sobre os resultados da Copa do Mundo de 2022 diretamente pelo app do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A novidade será liberada aos poucos para toda a base de clientes já agora em outubro, e usuários deverão fazer seus palpites entre 27 de outubro e 18 de dezembro. Há duas modalidades para o bolão: o Ranking Geral, que engloba todos os correntistas da fintech, e o em grupo, que pode ser feito entre amigos e familiares que tenham conta no Nubank.

A novidade estará disponível em uma nova aba no aplicativo do Nubank, que será inteiramente voltada para "surpresas" sobre a Copa do Mundo. Para apostar, o usuário deve abrir o app e, então, procurar pela seção NuBolão. Na página que abrir, você pode inserir seus palpites - para isso, é só digitar os resultados de sua preferência em cada uma das partidas disponíveis. É possível ainda criar um novo bolão apertando em "Criar bolão", ou participar do Ranking Geral, bastando pressionar sobre a opção.

Os palpites são únicos e podem ser feitos até 30 minutos antes de cada partida. Eles valem tanto para o esquema em grupos, quanto para o Ranking Geral - ou seja, não é possível fazer apostas diferentes em cada bolão. Ainda, para participar, a fintech explica que é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos.

No Ranking Geral, os três primeiros colocados receberão prêmios do Nubank. Para o primeiro lugar, serão depositados R$ 20 mil em uma Caixinha na conta do participante, enquanto, para o segundo e o terceiro, o valor é de R$ 12 mil e R$ 5 mil, respectivamente. As três colocações receberão também um cartão presente do McDonalds no valor de R$ 3 mil, com duração de seis meses.

Já em relação aos bolões privados, a dinâmica muda um pouco. Aqui, o prêmio é separado pelos próprios usuários. Ainda de acordo com as informações que foram divulgadas pela fintech, cada usuário pode participar de até 100 grupos de apostas no app. Vale lembrar que, para convidar amigos e familiares para participar dos bolões, é necessário que eles tenham conta no Nubank.

Além disso, o Nubank também premiará os três melhores colocados no Ranking Geral ao longo de todo o período de apostas. Os prêmios são R$ 60 mil para o primeiro lugar, R$ 35 mil para o segundo e R$ 25 mil para o terceiro. Os premiados também ganharão um cartão presente do McDonalds no valor de R$ 3 mil, com validade de seis meses.

