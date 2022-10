Core i3 12100F vs Ryzen 5 3600: compare os processadores Intel e AMD

Enquanto o processador da Intel é um dos lançamentos da 12ª geração, o Ryzen 5 3600, de 2019, ainda pode ser uma boa alternativa entre os chips intermediários do mercado. Para ajudar os usuários a entenderem qual das opções pode ser mais adequada para o seu PC, o TechTudo apresenta mais informações e detalhes dos processadores Core i3 12100F e Ryzen 5 3600. Confira, a seguir.

Especificações

O Intel Core i3 12100 é um processador mais moderno, sendo uma solução mais eficiente que o chip da AMD. O modelo é um dos chips que trazem a nova arquitetura da Intel, na qual alguns núcleos são dedicados a performance ou eficiência. No caso do Core i3 12100, são quatro núcleos, todos voltados a performance, e oito threads.

Já o Ryzen 5 3600 é um processador de 6 núcleos e 12 threads. Apesar de ter uma frequência boost cerca de 100 MHz inferior ao concorrente, o modelo tem como diferencial a possibilidade de overclock, o que pode fazer com que seu desempenho se equipare a opções mais avançadas.

Os dois processadores não contam com uma solução de vídeo integrado. Isso significa que para utilizá-los, você vai precisar de uma GPU dedicada, o que vai exigir um investimento adicional. O TDP do Core i3 também é um pouco menor que do Ryzen 5: são 58 W contra 65 W do modelo da AMD. Isso pode tornar o chip da Intel mais eficiente, mas também acabar comprometendo seu desempenho.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o AMD Ryzen 5 leva vantagem em jogos e em testes sintéticos. Em jogos, a diferença de performance pode chegar aos 28%, o que pode impactar bastante na experiência de quem busca uma CPU para games.

Já em softwares de benchmark, como o Passmark, a vantagem para o chip da AMD fica na casa dos 23%, o que também é um valor considerável, uma vez que a diferença de preço entre os processadores não é tão grande. Para quem prioriza desempenho, considerar o AMD Ryzen 5 pode trazer um bom ganho em performance frente à solução de entrada da Intel.

Consumo

A tendência é que o Core i3 12100F seja um chip mais eficiente, até por se tratar de um processador de entrada. Isso pode ser reflexo de uma tecnologia mais moderna e, consequentemente, de um TDP menor.

Já o Ryzen 5 promete mais desempenho, o que, é claro, vai impactar no consumo, principalmente para os usuários que fizerem overclock. Para garantir mais performance, a prática aumenta as frequências de operação do processador elevando seu consumo.

Placa-mãe

Uma placa-mãe de entrada, com socket LGA1700 e chipset H610M, aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 599, sendo uma das soluções mais acessíveis compatíveis com o processador da Intel.

Já o Ryzen 5 3600 utiliza a plataforma AM4, que é praticamente a mesma de toda a linha de processadores Ryzen. Por isso, existe uma oferta maior de opções de placas-mãe para o modelo, além de permitir um upgrade mais simples para quem já possui um processador da plataforma. Uma solução básica com chipset A520M pode ser encontrada no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 459.

Recursos

O processador da Intel conta com uma arquitetura moderna, o que garante compatibilidade com os principais conjuntos de instruções. Além disso, há suporte ao Intel Optane, ao Turbo Boost 2.0 e compatibilidade com o novo padrão de RAM, o DDR5.

Já o processador da AMD é uma solução para quem procura força bruta. Seus multiplicadores desbloqueados permitem que os usuários avançados explorem a capacidade de overclock do processador, o que pode fazer com que seu desempenho se aproxime de outras soluções mais avançadas, desde que se tenha uma solução térmica adequada.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Intel Core i3 12100F aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 852, enquanto o Ryzen 5 3600 pode ser encontrado em ofertas por R$ 899. No caso do processador da AMD, no entanto, já existem opções mais modernas para o mesmo socket, o que pode impactar seu preço em ofertas do varejo.

Uma outra alternativa a ser considerada é o Intel Core i5 12400. O chip do segmento intermediário promete muito mais desempenho que o Intel Core i3 12100F e está disponível no varejo online por valores a partir dos R$ 1.569. Já para quem prefere AMD, vale ficar atento ao preço dos novos processadores AMD Ryzen 5000, como o Ryzen 5 5500. O modelo costuma aparecer em promoções por valores a partir dos R$ 1.052, sendo um chip muito mais moderno que o AMD Ryzen 3600.

Ficha técnica Intel Core i3 12100F vs Ryzen 5 3600

Core i3 12100F vs Ryzen 5 3600 Especificações Core i3 12100F Ryzen 5 3600 Preço a partir de R$ 852 a partir de R$ 899 Lançamento janeiro de 2022 julho de 2019 Socket FCLGA1700 AM4 Núcleos / threads 4 / 8 6 / 12 Clock base / boost 3.3 / 4.3 GHz 3.6 / 4.2 GHz Desbloqueado não Sim Vídeo integrado não não TDP 58 W 65 W

