Core i5 10400F vs Ryzen 5 3600: compare os processadores Intel e AMD

Intel Core i5 10400F e Ryzen 5 3600 são dois processadores intermediários da Intel e da AMD , respectivamente, que se tornaram muito populares no segmento gamer. Disponíveis no varejo online por valores a partir de R$ 929 , os chips prometem bom desempenho mesmo em tarefas que exigem mais do hardware do PC, sendo soluções que oferecem um bom custo-benefício.

Ambos os processadores contam com um bom número de núcleos e threads e, mesmo não sendo as opções mais avançadas das fabricantes, oferecem suporte aos principais recursos de processadores do segmento. Abaixo, o TechTudo analisou e comparou a ficha técnica e os benchmarks do Core i5 10400F e do Ryzen 5 3600. Confira, a seguir.

1 de 3 AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Especificações

O Core i5 10400F e o Ryzen 5 3600 são muito parecidos. Os dois modelos contém 6 núcleos e 12 threads, o que favorece o desempenho em aplicações que exploram um número maior de núcleos, como softwares de edição e de streaming. As frequências oferecidas também são similares, mas o Intel Core i5 10400F tem uma faixa de frequência máxima de 4,3 GHz. Isso pode deixá-lo mais eficiente quando não estiver sendo muito utilizado, já que seu concorrente tem clock máximo de 4,2 GHz.

Por sua vez, o AMD Ryzen 5 3600 é um processador com multiplicadores desbloqueados, oferecendo suporte ao overclock para quem pretende explorar mais do potencial do chip. Ambos os modelos possuem TDP de 65 W, uma característica comum para processadores intermediários, assim como ausência de uma GPU integrada.

Desempenho

De acordo com testes de sites especializados em benchmarks, o Intel Core i5 10400F leva vantagem em relação ao Ryzen 5 3600 tanto em games quanto em benchmarks sintéticos. Em jogos, a vantagem fica na casa dos 3%, enquanto em alguns testes com softwares dedicados, a diferença pode chegar aos 6%.

De qualquer modo, a diferença tende a não impactar muito na experiência do usuário, já que os dois chips são muito parecidos.

2 de 3 i5 10400F dissipa 65 W e não deve sobrecarregar o cooler padrão oferecido pela Intel — Foto: Divulgação/Intel i5 10400F dissipa 65 W e não deve sobrecarregar o cooler padrão oferecido pela Intel — Foto: Divulgação/Intel

Consumo

A tendência é que o Intel Core i5 10400F tenha um consumo menor que o processador da AMD, o que se deve principalmente por conta de seu clock base, de 2,9 GHz, praticamente 1 GHz inferior ao do Ryzen 5, de 3,6 GHz.

Já durante uso extremo, o clock boost dos processadores é praticamente o mesmo, o que equilibra novamente as comparações. Porém, por se tratar de um processador desbloqueado, desde que a temperatura de operação esteja adequada, o Ryzen 5 3600 pode oferecer um pouco mais de performance, o que vai impactar nas frequências atingidas e, logo, em um maior consumo.

Placa-mãe

A oferta de placas para o soquete AM4 tende a ser maior, afinal, a AMD já utiliza a plataforma há algum tempo, e muitos modelos de placas são compatíveis com mais de uma geração dos processadores da empresa. Uma placa-mãe AM4 compatível com o processador da AMD aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 549.

Já o Intel Core i5 utiliza a plataforma FCLGA1200, que também conta com uma boa variedade de placas no mercado brasileiro, mas tem um número menor de processadores compatíveis. Uma placa de entrada com soquete LGA1200 é encontrada no varejo online por valores a partir dos R$ 449.

3 de 3 Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Recursos

O processador da AMD conta com suporte ao SMT, além de permitir que os usuários realizem o overclock das frequências, o que pode acabar fazendo com que o chip possa ter desempenho mais próximo de outras soluções mais avançadas.

Já o Intel Core i5 10400F oferece suporte aos principais recursos de CPUs da fabricante, entre eles: compatibilidade com Intel Optane, Turbo Boost 2.0 e tecnologia Hyper-Threading, que acaba equilibrando seu desempenho com o do concorrente.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Intel Core i5 10400F tem um preço mais acessível no mercado brasileiro, podendo ser encontrado em ofertas por valores a partir dos R$ 929. Por outro lado, o AMD Ryzen 3600 utiliza a mesma plataforma de outros processadores da fabricante, o que pode favorecer quem vai realizar um upgrade. A CPU da AMD aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 1.041, o que,mesmo sendo um pouco acima do concorrente Intel, pode acabar sendo interessante para quem já possui uma placa AM4 com outro processador.

Vale, ainda, ficar atento a modelos mais recentes, como AMD Ryzen 5 5600 e Intel Core i5 12400F, que podem exigir um investimento um pouco maior, mas contam com novos recursos e prometem ser soluções mais eficientes que os processadores do comparativo.

Ficha técnica Core i5 10400F vs Ryzen 5 3600

Core i5 10400F vs Ryzen 5 3600 Especificações AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5 10400F Lançamento julho de 2019 maio de 2020 Preço a partir de R$ 1.041 a partir de R$ 929 Núcleos / Threads 6 / 12 6 / 12 Clock Base / Boost 3.6 / 4.2 GHz 2.9 / 4.3 GHz Soquete AM4 FCLGA1200 TDP 65 W 65 W Desbloqueado sim não Vídeo integrado não Não

