Core i5 10400F vs Ryzen 5 5600X: compare os processadores Intel e AMD

Disponíveis no varejo online por valores a partir dos R$ 899, os processadores ainda entregam frequências que podem chegar aos 4.6 GHz, Na solução da AMD, ainda é possível explorar o overclock das frequências. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos processadores para te ajudar a entender em qual deles vale a pena investir em 2022.

Especificações

Os dois processadores são de um mesmo segmento, o que faz com que tenham especificações similares. Os modelos contam com 6 núcleos e 12 threads, mas, enquanto a frequência base do processador da Intel é de 2,9 GHz, no Ryzen 5 o clock parte dos 3,7 GHz. No boost, o processador da Intel pode chegar aos 4,3 GHz, enquanto o chip da AMD entrega até 4,6 GHz, tendo, ainda, suporte a overclock.

Nenhum dos dois modelos traz uma solução de vídeo integrada, o que vai exigir que os usuários invistam em uma GPU dedicada. O TDP dos processadores também é igual, de 65 W, o que indica que o consumo dos mesmos em utilização intermediária tende a ser parecido.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 5600X leva ampla vantagem frente ao Core i5 10400F tanto em testes sintéticos quanto em jogos. Em algumas aplicações, como o Passmark, o processador da AMD atingiu cerca de 68% de vantagem contra o processador da AMD, o que é um valor bem considerável.

Em jogos, os testes apontam que a diferença de performance se mantém. Isso indica que quem prioriza uma CPU para gameplay pode se beneficiar escolhendo o Ryzen 5 5600X, uma vez que o chip tende a entregar mais desempenho que seu concorrente.

Consumo

Intel Core i5 10400F e AMD Ryzen 5 5600X têm o mesmo TDP. Ainda assim, como o chip da Intel possui um clock base menor, a tendência é que, quando não estiver sob estresse, o chip seja mais eficiente.

O processador da AMD por sua vez, tem um clock boost mais alto e pode ter seus multiplicadores desbloqueados. Isso vai entregar mais desempenho, mas também vai fazer com que o consumo do AMD Ryzen 5 5600X seja ainda maior em relação ao Intel Core i5.

Placa-mãe

Uma placa-mãe para o processador Intel com soquete LGA1200 pode ser facilmente encontrada no varejo online, com soluções com chipset B560M saindo a partir dos R$ 469. Essa é uma opção mais acessível para quem pretende adquirir o Intel Core i5.

Já pelo lado da AMD, que utiliza amplamente o soquete AM4 desde sua primeira geração da linha Ryzen, encontrar uma placa-mãe para seus processadores pode ser ainda mais fácil. Uma solução moderna com chipset B550M, por exemplo, aparece no varejo online por valores próximos aos R$ 600, sendo uma placa que oferece compatibilidade com processadores Ryzen de terceira geração ou superior.

Recursos

O processador Intel Core i5 10400F é compatível com as memórias Intel Optane, traz tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 e vasta coleção de conjunto de instruções. Segundo a empresa, o modelo ainda pode oferecer ótimo desempenho em virtualização.

O Ryzen 5 5600X por sua vez, é um processador na nova arquitetura Zen 3 da empresa, o que promete aprimorar o desempenho dos núcleos e a eficiência do processador. A solução conta com suporte ao AMD StoreMI, uma funcionalidade que aprimora o desempenho do chip com soluções de armazenamento rápido, e ao AMD Ryzen Master, um utilitário que torna o overclock do chip mais simples.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Intel Core i5 10400F pode ser encontrado em ofertas no varejo online por valores a partir dos R$ 899, enquanto o chip da AMD tem preço inicial na casa dos R$ 1.499.

Intel Core i5 12400F e AMD Ryzen 5 5700X aparecem como alternativas para quem está considerando um dos modelos do comparativo. As soluções contam com 12 e 16 threads, respectivamente, e podem ser encontradas no varejo online por valores a partir dos R$ 1.299.

Ficha técnica Intel Core i5 10400F vs Ryzen 5 5600X

Core i5 10400F e Ryzen 5 5600X Especificações Core i5 10400F Ryzen 5 5600X Preço a partir de R$ 899 a partir de R$ 1.499 Lançamento abril de 2020 maio de 2020 Núcleos / threads 6 / 12 6 / 12 Clock base / boost 2.9 / 4.3 GHz 3.7 / 4.6 GHz Soquete FCLGA1200 AM4 Desbloqueado não sim Vídeo integrado não não TDP 65 W 65 W

Com informações de AMD, Intel, UserBenchmark

