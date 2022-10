Core i5 9400F vs Ryzen 5 3600: compare os processadores Intel e AMD

Lançados em 2019, os dois modelos possuem muitas similaridades, sendo ambos hexa-core com a mesma proposta no mercado. Para te ajudar a entender se vale mais a pena investir no chip da AMD ou no da Intel, o TechTudo preparou um comparativo da ficha técnica dos processadores e alguns pontos a se considerar antes de definir sua compra. Confira, a seguir.

1 de 4 Intel Core i5 9400F é um hexa-core com clocks de até 4.1 GHz — Foto: Divulgação/ Intel Intel Core i5 9400F é um hexa-core com clocks de até 4.1 GHz — Foto: Divulgação/ Intel

Especificações

Os dois processadores contam com seis núcleos físicos, mas o chip da AMD, por meio do recurso de SMT, oferece mais threads que o concorrente: são 12 contra apenas 6 do processador da Intel. Os dois modelos não oferecem uma solução de vídeo integrada e têm o mesmo TDP: 65 W.

2 de 4 AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

O clock dos chips também é similar. O da AMD tem clock base de 3.6 GHz e boost de 4.2 GHz, contra clock base de 2.9 GHz e boost de 4.1 GHz do Intel Core i5. Desse modo, a tendência é que o Ryzen 5 3600 possa entregar mais desempenho, já que, além de ter um clock mais alto, o processador ainda permite overclock. Por outro lado, em tarefas mais simples, o Core i5 9400F tende a ser mais eficiente por conta de seu clock base menor.

Desempenho

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 3600 leva vantagem em testes sintéticos, com cerca de 10% mais desempenho. Esse resultado tende a ser por conta de seu número maior de threads, uma vez que o processador da AMD tem o dobro em relação ao chip da Intel.

Os testes também indicam que, em jogos, existe um certo equilíbrio entre os processadores. Quando há uma diferença de FPS, ela não passa dos 5% de mais quadros para o processador da AMD, tendo, inclusive, alguns títulos nos quais o Intel Core i5 se sai melhor, mas também com uma margem pequena de 2% a 5% mais quadros.

3 de 4 Cooler Wraith Stealth, que acompanha tanto o Ryzen 5 3600 quanto o Ryzen 5 5600X — Foto: Rafael Leite/TechTudo Cooler Wraith Stealth, que acompanha tanto o Ryzen 5 3600 quanto o Ryzen 5 5600X — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Consumo

Core i5 9400F e Ryzen 5 3600 contam com basicamente o mesmo TDP, o que de certa forma indica que o consumo dos processadores tende a ser parecido. O modelo da Intel, porém, tem um clock base mais baixo, o que faz com que o Core i5 possa entregar um menor consumo quando não está sendo muito utilizado.

Já o Ryzen 5 3600 tende a ter um consumo maior principalmente quando consideramos que se trata de um chip desbloqueado. Isso faz com que, sob uso intenso, o processador possa ter suas frequências elevadas para entregar mais desempenho; o que também vai impactar no consumo do chip da AMD.

Placa-mãe

Os dois processadores possuem uma boa oferta de placas compatíveis no mercado brasileiro, tendo desde opções com chipsets mais simples, até placas que vão permitir o upgrade de acordo com a demanda do usuário.

Além disso, como o Ryzen 5 também utiliza o socket AM4, é possível que usuários que já possuam um processador da plataforma possam apenas fazer a troca do chip antigo pelo novo. Esse procedimento pode proporcionar uma maior economia e, normalmente, só exige uma atualização da BIOS de placas mais antigas.

4 de 4 Placa mãe com soquete LGA 1151 — Foto: Divulgação/Gigabyte Placa mãe com soquete LGA 1151 — Foto: Divulgação/Gigabyte

Recursos

O Intel Core i5 9400F é um processador versátil, sendo uma escolha interessante para quem procura uma CPU capaz de realizar funções comuns ou mesmo encarar jogos. O processador conta com compatibilidade com as tecnologias Optane e Turbo Boost 2.0, da Intel, e suporte aos principais conjuntos de instruções.

Já o Ryzen 5 3600 é um processador com mais threads, resultado do suporte ao SMT (Simultaneous Multithreading). O modelo também oferece compatibilidade com memórias mais velozes, além de permitir overclock, um diferencial muito interessante que pode fazer com que o processador alcance níveis de performance de chips mais avançados.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Intel Core i5 9400F aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.163, enquanto uma placa-mãe com suporte ao processador aparece no mercado por valores a partir dos R$ 449. Já o Ryzen 5 3600, tem preço que parte dos R$ 982, tendo placas com chipset B450M como alternativas por valores a partir dos R$ 549.

Ambos os modelos já não são lançamentos, o que faz com que já existam soluções mais recentes que podem entregar mais desempenho e recursos. Pelo lado da Intel, vale ficar atento a opções como o Intel Core i5 10400F. Já para a plataforma AMD, já é possível encontrar o AMD Ryzen 5600 no mercado como um forte concorrente.

Ficha técnica Intel Core i5 9400F vs Ryzen 5 3600

Intel Core i5 9400F vs Ryzen 5 3600 Especificações AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5 9400F Lançamento 07/07/2019 janeiro de 2019 Preço a partir de R$ 982 a partir de R$ 1.163 Núcleos / threads 6 / 12 6 / 6 Clock Base / boost 3.6 / 4.2 GHz 2.9 / 4.1 GHz Soquete AM4 FCLGA1151 TDP 65 W 65 W Desbloqueado sim não Vídeo integrado não não

Veja perigos dos lixos eletrônicos e como evitá-los

Perigos dos lixos eletrônicos e como você pode evitá-los