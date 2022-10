Correios: rastreamento de objetos está fora do ar, e usuários reclamam

O serviço de rastreamento de objetos dos Correios está fora do ar nesta segunda-feira (24). Ao inserir o código de verificação CAPTCHA para consultar o status de um objeto no site, os usuários se deparam com a mensagem "Autenticação API Gateway falhou". Segundo relatos publicados nas redes sociais, o problema acontece já há, pelo menos, quatro dias consecutivos. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que, hoje, a falha começou às 5h (horário de Brasília) e registrou um pico de 101 notificações às 9h36.