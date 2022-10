Cyberpunk e The Witcher terão sequências em breve, garante CD Projekt Red

O jogo "Sirius" da série The Witcher será desenvolvido pelo estúdio The Molasses Flood, baseado nos EUA e com títulos pouco conhecidos no currículo, como The Flame in the Flood e Drake Hollow. Já "Canis Majoris" não teve um estúdio anunciado pela CD Projekt Red, mas a empresa garante que o mesmo será feito com um desenvolvedor parceiro.