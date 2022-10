Deathloop e Red Dead Redemption estão mais baratos nesta semana

A Sony realiza, a partir desta quarta-feira (12), a promoção Essenciais com descontos convidativos em centenas de títulos do catálogo do PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). A loja digital traz oportunidades para economizar em nomes populares como Deathloop , Assassin’s Creed Valhalla e Red Dead Redemption 2 até o dia 26 de outubro. Os jogadores de Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S também não ficam de lado, pois é possível garantir jogos como Streets of Rage 4 , Hades e Aliens: Fireteam Elite a preços mais acessíveis por tempo limitado.

Por fim, a plataforma Steam, referência na venda de jogos para PC, chama a atenção com a franquia Metro com até 82% de desconto. Também é possível garimpar títulos como Yakuza: Like a Dragon, No Man’s Sky e Persona 4 The Golden em oferta. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 Deathloop, da Bethesda, foi lançado originalmente como um exclusivo de PS5 e PC — Foto: Divulgação/Steam Deathloop, da Bethesda, foi lançado originalmente como um exclusivo de PS5 e PC — Foto: Divulgação/Steam

PlayStation

Stray, o famoso jogo do gatinho de mochila que viralizou nas redes sociais, está em promoção pela primeira vez após o seu lançamento e pode ser adquirido com 20% de desconto. O catálogo traz, ainda, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition e Resident Evil Village, game mais recente da saga da Capcom, mais baratos. Veja os destaques da PlayStation Store a seguir:

2 de 4 Stray é um imersivo jogo de exploração que coloca o jogador na pele de um gatinho de rua tentando reencontrar seus amigos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Stray é um imersivo jogo de exploração que coloca o jogador na pele de um gatinho de rua tentando reencontrar seus amigos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Xbox

Mortal Kombat 11 Ultimate, que é o pacote mais completo do jogo de luta da NetherRealm Studios, está à venda por um dos menores preços já registrados na loja do Xbox. Para quem gosta de uma experiência mais tranquila, Stardew Valley, um divertido RPG de fazenda inspirado no clássico Harvest Moon, também está mais barato nesta semana. Confira esses e mais descontos nos consoles Xbox:

3 de 4 Streets of Rage 4 resgata essência da franquia da Sega sob nova roupagem, com gráficos desenhados à mão — Foto: Divulgação/DotEmu Streets of Rage 4 resgata essência da franquia da Sega sob nova roupagem, com gráficos desenhados à mão — Foto: Divulgação/DotEmu

Streets of Rage 4 - R$ 46,22;

Hades - R$ 65,13;

Aliens: Fireteam Elite - R$ 97,46;

Mortal Kombat 11 Ultimate - R$ 69,75;

Stardew Valley - R$ 17,40;

The Surge 2 - R$ 39,98;

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - R$ 109,98;

Fallout 4: GOTY Edition - R$ 49,98;

GTA 5 - R$ 107,45 (Live Gold);

Dying Light 2 Stay Human - R$ 158,97 (Live Gold).

Steam

A plataforma da Valve está a poucas semanas da sua próxima grande promoção sazonal, em novembro. Enquanto isso, os usuários podem aproveitar GTA 5 por um dos menores preços já registrados no catálogo. A loja também traz oportunidades para garantir Little Nightmares 2, Sonic Mania e Euro Truck Simulator 2 mais baratos. Veja as ofertas da semana no Steam:

4 de 4 Yakuza: Like a Dragon introduz um novo protagonista para a história, Ichiban — Foto: Divulgação/Sega Yakuza: Like a Dragon introduz um novo protagonista para a história, Ichiban — Foto: Divulgação/Sega

Yakuza: Like a Dragon - R$ 99,96;

Metro Saga Bundle - R$ 27,99;

No Man’s Sky - R$ 64,99;

Persona 4 Golden - R$ 50,99;

GTA 5 - R$ 32,33;

Little Nightmares 2 - R$ 52,63;

Sonic Mania - R$ 24,87;

Euro Truck Simulator 2 - R$ 12,49;

Assassin’s Creed Origins - R$ 26,99;

No More Heroes 3 - R$ 134,99.