O Dia das Crianças, comemorado no Brasil em 12 de outubro, é uma boa oportunidade para presentear os pequenos com eletrônicos para deixá-los mais conectados ao mundo da tecnologia. Empresas como Nintendo , Fujifilm , JBL , Multilaser , Apple , Microsoft e Sony disponibilizam produtos como fones de ouvido sem fio, videogames e relógios inteligentes. Outras opções podem ser encontradas no site da Amazon em uma página dedicada ao evento .

O JR310BT, da JBL, é um fone de ouvido indicado para crianças que desejam ouvir músicas em um dispositivo sem fios e com alta duração de bateria por preços a partir de R$ 189. Já a câmera Instax Mini 11, da Fujifilm, captura imagens e as imprime instantaneamente por valores que partem de R$ 464. Outra alternativa é o Nintendo Switch, que oferece a reprodução de jogos famosos em formato digital ou por mídia física e pode ser utilizado no formato portátil ou conectado a uma televisão por cerca de R$ 2.118. Veja a seguir oito produtos 'tech' para presentear no Dia das Crianças 2022.

1 de 9 Dia das Crianças 2022: veja 8 presentes 'tech' por a partir de R$ 189 — Foto: Divulgação/Nintendo Dia das Crianças 2022: veja 8 presentes 'tech' por a partir de R$ 189 — Foto: Divulgação/Nintendo

O JR310BT, da JBL, é um fone de ouvido voltado para o público infantil com design supra-auricular, confeccionado nas cores vermelho e azul. O produto apresenta utilização bastante simplificada, pois a conexão sem fio via Bluetooth facilita seu uso. As conchas e o arco interno da cabeça são acolchoados com tecido sintético para promover maior comodidade ao usuário. As conchas ainda proporcionam um microfone embutido para chamadas de voz, uma tecla power, e outro botão para acionar a conexão sem fio. O produto é vendido por preços a partir de R$ 189.

Além disso, o design mostra características retráteis e ajustáveis, o que facilita na hora de guardar o produto. O sistema interno promove uma autonomia de bateria de até 30 horas. O item é indicado para as crianças amantes de música que dispensam fios e prezam por estilo. Ele apresenta uma frequência dinâmica entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pelo acolchoamento e a autonomia de bateria. Entretanto, relatam que o cabo de carregamento é muito curto e que a qualidade do acabamento não é durável.

Prós: boa duração de bateria

2 de 9 JBL JR310 é confeccionado em material mais leve e equipado com microfone — Foto: Divulgação/JBL JBL JR310 é confeccionado em material mais leve e equipado com microfone — Foto: Divulgação/JBL

O tablet infantil Peppa Pig Plus NB375, da Multilaser, oferece uma tela de 7 polegadas, uma câmera frontal e uma memória interna de 32 GB. O dispositivo traz recursos internos para o controle dos pais sobre o que os filhos utilizam no aparelho. Na estrutura resistente, um suporte inferior dobrável ajuda a apoiar o equipamento confortavelmente na horizontal, enquanto o software disponibiliza vídeos e apps educativos. O produto é visto por valores que partem de R$ 399.

Confeccionado nas cores azul e verde, o design fica completo com a presença de uma alça ergonômica e uma case emborrachada para aumentar a durabilidade do aparelho. Os tablets podem ser úteis para manter a criança entretida em momentos em que os pais não podem dedicar total atenção aos filhos. Além disso, os aparelhos costumam ter jogos e atividades específicas que auxiliam no desenvolvimento do sistema cognitivo dos pequenos. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício e o design emborrachado. No entanto, destacam negativamente a qualidade da tela, pois exibe uma luz muito forte.

Prós: bom custo-benefício

3 de 9 O Peppa Pig Plus NB375 é útil para manter a criançada entretida e auxiliar em seu desenvolvimento cognitivo — Foto: Divulgação/Multilaser O Peppa Pig Plus NB375 é útil para manter a criançada entretida e auxiliar em seu desenvolvimento cognitivo — Foto: Divulgação/Multilaser

A Instax Mini 11, da Fujifilm, capta imagens e as imprime instantaneamente na própria máquina. O produto traz uma lente de 60 mm, um flash integrado, e um botão na parte frontal para ligar. É possível utilizar filmes coloridos ou em preto e branco. São necessárias duas pilhas do tipo AA para o funcionamento. O fornecedor disponibiliza modelos nas cores azul, branco, preto, lilás, e rosa. O filme virgem pode ser inserido na parte traseira da máquina, enquanto o papel impresso é emitido na região superior do equipamento. A tecnologia interna da câmera promete identificar as condições do ambiente e realizar ajustes automáticos, o que auxilia na rotina do usuário. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 464.

A câmera ainda tem um modo de zoom, que aumenta a distância da lente entre 30 cm a 50 cm para capturar imagens com maior eficácia. A região frontal oferece um "espelho selfie" ao lado da lente para ajudar o consumidor a encontrar o enquadramento mais adequado durante selfies. O item pode ser interessante por crianças fãs de fotografia e que desejam montar um álbum de suas memórias. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima eficiência do produto e o design bonito. Porém, criticam que o preço dos filmes é bastante elevado para a quantidade de fotos que permitem imprimir.

Prós: pode ser utilizada para selfies

4 de 9 Instax Mini 11 é oferecida em diversas opções de cores bem descontraídas — Foto: Divulgação/Fujifilm Instax Mini 11 é oferecida em diversas opções de cores bem descontraídas — Foto: Divulgação/Fujifilm

4. Apple Watch Series 3 – a partir de R$ 1.618

O Apple Watch 3 é um relógio inteligente confeccionado em alumínio, enquanto a pulseira apresenta produção em silicone. O dispositivo da Apple pode ser útil à criança ou adolescente e traz funções como monitorar a saúde por meio de medidores de oxigênio no sangue e frequência cardíaca, além de disponibilizar GPS para caso o usuário se perca. O smartwatch é comercializado por cifras que partem de R$ 1.618.

Também serve para usuários que desejam dispositivos estilosos e 'high tech', visto que o relógio inteligente, além de mostrar as horas, auxilia no acionamento de aplicativos do celular, muda as músicas do fone de ouvido e exibe imagens. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a usabilidade do produto durante atividades físicas.

Prós: bastante versátil

5 de 9 Apple Watch 3 pode ser ideal para monitorar saúde do usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch 3 pode ser ideal para monitorar saúde do usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Nintendo Switch é um videogame bastante versátil, pois pode ser utilizado no formato portátil, mas também acompanha uma base para conectá-lo a um televisor. Os joysticks trazem as cores clássicas em azul e vermelho, além de um encaixe adaptável que transforma um controle em dois. Também permite a reprodução de jogos digitais, ou em cartuchos. A tela possui um apoio retrátil posterior, útil para apoia-la em uma superfície plana para jogos de dois usuários. O console é vendido por cerca de R$ 2.118.

É possível recarregá-lo com um adaptador AC e conectá-lo aos televisores por meio de um cabo HDMI. Há também um slot para cartão de memória microSD, útil para usuários que desejam expandir a memória para baixar mais jogos. A tela tem um tamanho de 7 polegadas, resolução de vídeo HD com 1080 x 720 pixels, armazenamento interno de 32 GB, e uma bateria com autonomia de 4.310 mAh. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários denotam a versatilidade do produto e os gráficos bem desenvolvidos. Entretanto, criticam a fragilidade do acabamento.

Prós: é portátil e tem utilidade versatilizada

6 de 9 Nintendo Switch é um console versátil — Foto: Reprodução/Pexels Nintendo Switch é um console versátil — Foto: Reprodução/Pexels

O Xbox Series S, da Microsoft, é um console que apresenta design minimalista e compacto em um design branco com detalhe em uma grade preta. O videogame acompanha um controle para jogos, e a fonte traz uma única entrada para alimentação. Diferente de outros produtos da marca, este não oferece slot para discos físicos: apenas reproduz jogos digitais, que podem ser adquiridos na loja da fabricante. O modelo permite resolução altíssima de 8K, mas apenas em TVs e conteúdos compatíveis. Ele é visto por cifras que partem de R$ 2.045.

Com 120 frames por segundo, traz um valor razoável para boa performance na maioria dos jogos. Já na questão hardware, o dispositivo oferece um armazenamento em SSD de 512 GB, o que pode atender a maior parte do público. Existe também compatibilidade com o Xbox Family Settings: uma configuração que permite aos pais gerenciar as atividades de jogos dos filhos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do item e dos gráficos.

Prós: bom custo-benefício

7 de 9 Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício — Foto: Divulgação/Microsoft Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício — Foto: Divulgação/Microsoft

O combo que engloba o PS5, da Sony, e o jogo Horizon: Forbidden West, é uma boa oportunidade de presentear a criança fã de tecnologia e jogos. O videogame promete a reprodução de games em mídia física e digital. O sistema interno garante altíssimo poder de processamento, além de contar com um SSD integrado que aprimora a velocidade de encadeamento dos jogos e sua fluidez. A fabricante informa que o carregamento dos games é quase instantâneo, uma característica bastante atraente para usuários exigentes. A máquina também disponibiliza a leitura de arquivos no formato Blu-Ray, além de acompanhar um controle para os jogos. O console é visto por preços a partir de R$ 4.649.

O jogo Horizon: Forbidden West narra uma história pós-apocalíptica em um mundo devastado por uma praga incontrolável. Enquanto isso, máquinas assustadores vagueiam pelos territórios e assustam aqueles que sobraram da população local. Cabe a Aloy descobrir os segredos dessas ameaças e restaurar a ordem e o equilíbrio do mundo. O game possui classificação indicativa para 14 anos e pode conter áudios e legendas em português. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e descomplicada, os gráficos bem estruturados, e a ótima performance no todo.

Prós: alto poder de processamento

8 de 9 PS5 é vendido em um combo com o jogo Horizon: Forbidden West — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS5 é vendido em um combo com o jogo Horizon: Forbidden West — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O iPad Mini, da Apple, é um tablet com tela de retina de 8,3 polegadas. É compatível com a Apple Pencil, o que pode aumentar a produtividade da rotina de alguns usuários. Além disso, oferta uma câmera frontal e traseira ultra-angulares de 12 MP, e auto-falantes estéreos e panorâmicos que podem melhorar a experiência durante a exibição de músicas. O eletrônico é visto por cifras a partir de R$ 7.089.

O sistema interno hospeda uma bateria com até 10 horas de duração, um armazenamento interno de 64 GB e um chip A15 Bionic. As especificações ficam completas com a compatibilidade com a rede 5G, e entrada USB-C para carregamento e transferências de dados. O fornecedor oferece modelos nas cores cinza-espacial e rosa. Também é possível desbloquear a tela com o leitor de digital Touch ID e realizar filmagem em qualidade 4K. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a leveza do design e a utilidade do item para pesquisas e leituras. Porém, criticam o preço elevado e o pouco espaço para armazenamento interno.

Prós: autonomia de bateria razoável

9 de 9 iPad Mini pode ser ideal para desenhos — Foto: Reprodução/Apple iPad Mini pode ser ideal para desenhos — Foto: Reprodução/Apple

