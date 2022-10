Dia das Crianças: como escolher um tablet infantil?

Por que dar um tablet para uma criança?

Como é praticamente impossível manter as crianças longe das telas hoje em dia, uma boa solução é apostar em um dispositivo que seja fácil de monitorar, portátil e ainda incentive os pequenos e pequenas a consumir conteúdos e interagir com jogos de perfil mais educativo.

De toda forma, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) indica que os pais, mães e responsáveis devem tentar evitar o contato de crianças menores de 2 anos com telas.

De 2 a 5 anos, o uso do tablet poderia ser liberado uma hora por dia. A recomendação é que esse tempo seja dividido em dois ou três momentos e sempre com supervisão.

Uma criança que passa muito tempo exposta à tecnologia e às telas pode apresentar atraso para desenvolver suas habilidades de comunicação verbal e não verbal, que são adquiridas basicamente por meio de convívio com outras pessoas e do treino.

Para crianças de 6 a 10 anos, o tempo sobe para duas horas por dia, incluindo também o tempo de televisão. E para pré-adolescentes de 11 a 14 anos, o ideal é que o tempo de tela não passe de três horas por dia, respeitando com rigor o horário de sono.

Para evitar que a criança ou pré-adolescente fique agitado/a no final da noite, a SBP recomenda desligar o tablet cerca de duas horas antes do horário de dormir, reduzindo os estímulos e melhorando a qualidade do sono.

Como o tablet infantil pode ser utilizado?

Muitas escolas passaram a oferecer atividades fundamentais e complementares via dispositivos eletrônicos, especialmente, depois do que vivenciamos com a pandemia e as aulas online.

Mas além dos programas e conteúdos utilizados pelas escolas, existem diversos apps destinados a crianças de várias faixas de idade.

Como a principal característica dos tablets é depender quase que exclusivamente da interface touchscreen para as interações, as crianças aprendem rapidinho a usar o dispositivo, quase que de forma intuitiva.

Para crianças menores, é possível encontrar aplicativos, jogos interativos e livros eletrônicos que apresentam o mundo da tecnologia aos pequenos. Eles incentivam, principalmente, o desenvolvimento cognitivo e intelectual, a movimentação, a coordenação motora e a atenção, o reconhecimento de cores e formas, além de ampliar vocabulário e mostrar um pouco mais do mundo.

Para crianças em fase de alfabetização e mais velhas, um tablet pode ser uma boa ferramenta pedagógica para complementar as atividades escolares, estimulando a criatividade e a curiosidade, a multiplicidade de pensamentos e a leitura. Há muitas opções de apps com exercícios divertidos com elementos de português, matemática e de outros conhecimentos.

Como escolher um tablet infantil??

Na hora de comprar, você encontra diversos modelos de tablets infantis com personagens famosos e com proteção em borracha e silicone. Esses equipamentos nada mais são do que tablets simples, com tela pequena de resolução HD, configuração básica e com uma luva de proteção, para garantir durabilidade maior mesmo com eventuais quedas.

Esses são indicados para crianças pequenas. Eles vão rodar joguinhos simples, atividades educativas, apps de leitura e vídeos no YouTube Kids.

Vale a pena procurar por tablets infantis que já venham com conteúdos pedagógicos, que vão ajudar a estimular o desenvolvimento e a alfabetização. É interessante que os aparelhos possuam algum tipo de controle parental, recurso de monitoramento por adultos e limitação para instalação de novos apps.

Caso você escolha um tablet tradicional para uma criança ainda em uma idade mais descuidada, você encontra capas e luvas protetoras em borracha ou silicone reforçado, vendidos separadamente para praticamente todos os modelos de tablet.

Para crianças em fase de alfabetização, que podem utilizar tablet ou computador nas aulas online e atividades escolares, uma boa opção é investir em um tablet tradicional de configuração mais atualizada, que vai servir para ela se divertir e também como ferramenta para a escola, provavelmente, por alguns anos de uso.

O consumidor encontra algumas opções de tablets tradicionais de entrada, que já vão atender crianças mais novas. Se o presente é para um pré-adolescente, vale a pena investir em um modelo mais avançado.

Nesses casos, procure por tablets com tela maior, acima de 9 polegadas, inclusive para que os pequenos usuários não forcem demais a visão, ao passar mais de uma hora utilizando o dispositivo. Praticamente todas as opções de tablets intermediários até os modelos topo de linha contam com boas telas e bons tempos de bateria.

Diversos tablets mais recentes estão chegando ao mercado com o mesmo processador topo de linha de smartphones ou até com CPU de notebook, como os iPads Pro e iPad Air, que contam com o mesmo chip dos Macbooks. Mesmo assim, o restante da construção se assemelha mais a um celular.

Existem diversas opções de tablets "para adultos" que podem ganhar uma capa-teclado, para funcionar como notebook para a criança ou pré-adolescente ter um equipamento praticamente completo para seus estudos e para diversão. Muitos modelos também são compatíveis com teclado e mouse Bluetooth, para montar uma estação de estudo.

Um diferencial de tablets mais avançados é a compatibilidade com canetas touch, como a S-Pen da Samsung e o Apple Pencil. Esse recurso pode incentivar uma criança ou pré-adolescente a explorar novas habilidades artísticas com desenhos digitais.

E para gamers, tablets intermediários e de perfil mais premium podem ser pareados com controles e rodam praticamente todos os jogos que a molecada curte.

Para pesquisar modelos de tablets infantis e tradicionais, visite o site ou baixe o app Submarino.