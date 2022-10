Documentário sobre Ronaldo Fenômeno é lançado nesta sexta no Globoplay

Ronaldo Nazário, mais conhecido como Fenômeno, ganhou um documentário na plataforma de streaming Globoplay chamado de “Ronaldo, O Fenômeno”. A produção estreia nesta sexta-feira (21) e conta a história do craque dentro e fora dos gramados, com participação especial de diversos ex-companheiros de equipe do jogador, como Romário, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Bebeto e outros grandes astros do futebol. Ronaldo é conhecido por ser um dos maiores nomes do futebol mundial e foi eleito por três vezes o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA.