Doom: fã cria versão do jogo de tiro no Bloco de Notas do Windows

Doom (1993) ganhou mais uma versão inusitada: agora, o game roda até mesmo no Bloco de Notas do Windows — Foto: Divulgação/Steam

1 de 1 Doom (1993) ganhou mais uma versão inusitada: agora, o game roda até mesmo no Bloco de Notas do Windows — Foto: Divulgação/Steam

A versão de Doom para o Bloco de Notas usa o editor de texto simplificado do Windows como uma tela para exibir as imagens do jogo através de caracteres. Os "gráficos" não são muito bons e, às vezes, o game apresenta falhas na parte de baixo da tela. Ainda assim, há um bom nível de fidelidade, que é mais fácil de perceber em movimento do que em fotos estáticas. O game também roda a uma impressionante taxa 60 fps. O criador do NotepadDOOM até mesmo brincou, afirmando que finalmente criou a maneira ideal de jogar o clássico.