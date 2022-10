Dragon Ball e No More Heroes 3 são destaque nos lançamentos da semana

Dragon Ball: The Breakers e No More Heroes 3 são os destaques nos lançamentos dessa semana. O jogo multiplayer no universo do desenho animado Dragon Ball Z e a chegada do game de ação frenética a mais plataformas após um período de exclusividade no Nintendo Switch não são os únicos pontos a destacar. Os jogos serão acompanhados ainda pelas corridas de rally em WRC Generations, o game anual de hóquei NHL 23, o divertido Nickelodeon Kart Racers 3 e muitos outros. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estarão disponíveis, a seguir.

Dragon Ball: The Breakers - 14 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado no desenho animado Dragon Ball Z, mais precisamente no universo do game Dragon Ball: Xenoverse, The Breakers é um jogo multiplayer online de sobrevivência semelhante a Dead by Daylight. No game, 7 jogadores assumem o papel de pessoas comuns no mundo de Dragon Ball Z que ficam presas em uma fenda temporal com algum terrível vilão, como Freeza, Cell ou Buu, que são controlados por outro jogador. Os sobreviventes precisam encontrar formas de resistir e escapar. Para isso, algumas das opções são obter uma máquina do tempo, reunir as Esferas do Dragão ou obter uma "Transfera", que o permite se transformar em um dos poderosos Guerreiros Z como Goku, Vegeta, entre outros.

Dragon Ball: The Breakers está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch por R$ 99,50, sendo compatível com PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S através da retrocompatibilidade. O jogo também pode ser comprado para PC pela loja digital Steam por R$ 86,90.

No More Heroes 3 - 11 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O terceiro capítulo na saga do assassino Travis Touchdown chega agora aos consoles PlayStation, Xbox e PC após um período como exclusivo do Nintendo Switch. O game do diretor Suda 51 apresenta o assassino fã de animação japonesa e sua espada laser Beam Katana em uma jornada para salvar o mundo de um príncipe alienígena e seus dez subordinados.

A jogabilidade mantém a ação frenética dos títulos anteriores com a adição de golpes com a luva Death Glove. No More Heroes 3 traz ainda suporte a gráficos em 4K e taxa de quadros a 60 FPS nos consoles de nova geração como o PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, além do PC.

WRC Generations - 13 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

O game oficial do campeonato de rally "FIA World Rally Championship" promete grandes mudanças em seu novo título graças à adição de veículos híbridos. Os novos carros mesclam o poder dos motores elétricos com os tradicionais à combustão, o que vai afetar a jogabilidade e criar uma nova experiência sonora para fãs do gênero. Haverá, ainda, 37 veículos clássicos para escolher e percorrer mais de 165 etapas especiais localizadas em 22 países. Entre elas, uma nova rota na Suécia, a única com neve e física própria.

WRC Generations está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, enquanto para Xbox Series X/S e Xbox One sai a R$ 184,95. Versões para o Nintendo Switch e PC estão planejadas para serem lançadas posteriormente.

NHL 23 - 11 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

O game anual de hóquei no gelo da EA Sports trouxe algumas novidades em sua jogabilidade, graças à adição do novo recurso chamado "Último Movimento de Puck". Este movimento desesperado pode ser usado por atletas quando forem derrubados por adversários para realizar uma última tentativa de disparar para o gol ou fazer um passe.

A defesa, por sua vez, também ganhou uma habilidade semelhante para tentar impedir os atacantes. O modo HUT, Hockey Ultimate Team, também terá uma interessante adição com a possibilidade de escalar times mistos com atletas masculinos e femininas juntos. O jogo incluirá também crossplay entre as mesmas gerações, ou seja, PlayStation 4(PS4) e Xbox One e entre PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S.

NHL 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S por R$ 339, para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 299. A data de 11 de outubro se refere à edição especial X-Factor, que garante 3 dias de acesso antecipado. Jogadores com a versão Standard do game terão acesso em 14 de outubro.

The Last Oricru - 13 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

Neste RPG de ação em terceira pessoa voltado para a história, usuários assumirão o controle de Silver, um jovem que desperta no isolado planeta de Wardenia após ter sido congelado por 350 anos. Desnorteado, ele ficará no meio de uma guerra entre duas raças e precisará escolher se ajudará alguma delas ou se apenas observará enquanto o mundo é queimado.

Tão importante quanto acompanhar a história será tomar decisões, uma vez que elas irão moldar seu caminho e também o mundo ao seu redor, levando a diferentes finais. Através de uma atmosfera que mistura o período medieval com ficção científica, usuários poderão ainda jogar com um amigo em cooperativo local através de tela dividida.

Nickelodeon Kart Racers 3 - 14 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Os desenhos animados favoritos do canal Nickelodeon estão de volta em mais uma corrida de karts intensa e repleta de geleca verde pelos cenários. O game traz mais de 40 personagens como Bob Esponja, Garfield, as Tartarugas Ninja, Arnold, Jenny, Aang, Rocko e muitos outros para competir em percursos tirados diretamente dos desenhos.

Alguns deles são o campo de águas-vivas de Bob Esponja e as ruas de Hey Arnold, com novos trechos aquáticos. Há suporte para até quatro jogadores em tela dividida ou 12, no modo multiplayer online.Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 184,95 e para Nintendo Switch por R$ 224,99.

Asterigos: Curse of the Stars - 11 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Inspirado pelo design da série Dark Souls, Asterigos: Curse of the Stars é um game de ação e RPG com um sistema de combate voltado para um alto desafio, porém de maneira menos punitiva. No game, usuários controlam Hilda, uma guerreira da Legião do Vento Norte que precisa adentrar a cidade amaldiçoada de Aphes para salvar seu pai desaparecido. Jogadores têm acesso a diferentes armas para combinar da forma que quiserem ao enfrentar as mais de 60 criaturas inimigas pelo caminho e 22 chefes, divididos entre história principal e missões secundárias.

Asterigos: Curse of the Stars está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 187,90, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 129,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG por R$ 119 e na Epic Games Store, ainda sem preço divulgado.

Saint Kotar - 14 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Na isolada cidade de Sveti Kotar, em um vale amaldiçoado em uma região rural da Croácia, uma estranha presença maléfica se aproveita dos mais fracos há séculos e, agora, dois homens em busca de uma parente desaparecida terão que enfrentá-la.

No controle de Benedek e Nikolay, jogadores terão que explorar e investigar a cidade neste game de terror psicológico enquanto desvendam uma série de assassinatos ritualísticos, alternando entre suas duas visões conflitantes da realidade para chegar ao fundo desse mistério.

Scorn - 14 de outubro - XBSX/S, PC

O game de terror em primeira pessoa Scorn coloca jogadores em um grande mundo biomecânico com áreas interconectadas enquanto tentam descobrir mais sobre o local onde estão. Usuários terão que explorar áreas escuras e labirínticas com uma atmosfera grotesca inspirada pelas obras de artistas como o suíço H.R. Giger e o polonês Zdzislaw Beksinski. Durante sua jornada será possível desbloquear novas habilidades e encontrar armamentos para se defender, porém, a munição será um recurso escasso.

Scorn está disponível para Xbox Series X/ S e PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG por R$ 75,99. O jogo também estará disponível no Xbox Game Pass em seu lançamento, sem gastos extras para assinantes.

PGA Tour 2k23 - 11 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O jogo de golfe da 2K Games também está de volta esse ano com uma série de novidades, como a inclusão de atletas femininas no jogo. Usuários poderão disputar a FedExCup e outros torneios enquanto enfrentam golfistas famosos em campos licenciados como East Lake Golf Club, TPC Sawgrass e TPC Scottsdale, além da possibilidade de criar seu próprio campo.

Haverá também mais opções para desenvolver seu atleta no modo MyPlayer e maior acervo de personalização com roupas. Jogadores que comprarem as versões Deluxe, a Tiger Woods Digital Edition, ou fizerem a pré-venda do game receberão como bônus o atleta Michael Jordan, ídolo do basquete, mas que já atuou como golfista.

PGA Tour 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S por R$ 349,90, para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e para PC pela loja digital Steam por R$ 299,90.