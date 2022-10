DualSense Edge, novo joystick Pro do PS5, ganha data de lançamento; veja

DualSense Edge , o novo joystick para o PlayStation 5 ( PS5 ) teve sua data de lançamento anunciada para 26 de janeiro de 2023. O novo controle de alta performance do console da Sony traz diversas opções de personalização com botões extras, analógicos substituíveis e acompanha um estojo de transporte. O DualSense Edge ainda não teve preço definido no Brasil, mas seu valor nos Estados Unidos será de US$ 199, algo em torno de R$ 1.054, em conversão direta e sem impostos. Os módulos analógicos, separadamente, serão vendidos por US$ 19,99, algo em volta de R$ 105. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o anúncio.

O controle DualSense Edge acompanha 3 conjuntos de capas substituíveis para as alavancas analógicas do joystick, além de 2 conjuntos de botões traseiros – um arredondado e outro padrão alavancas – que podem ter funções extras atribuídas em jogos. Uma das novidades mais interessantes são os módulos das alavancas analógicas, que permitem a troca por inteiro caso apresentem algum defeito, como o temido "drift". A versão Edge também mantém todas as funções pelas quais o controle DualSense atual é conhecido, como os gatilhos adaptáveis e resposta tátil em jogos do PS5.

Para usuários que queiram se aprofundar mais na parte técnica dos games, o DualSense Edge permite remapear botões e ajustar a sensibilidade dos analógicos e gatilhos, como a tolerância da "zona morta". O controle conta também com botões na parte inferior que permitem ajustar o volume do headset, essencial para jogos estilo Battle Royale, e mudar rapidamente entre diferentes perfis de configuração do controle para diferentes games.

O cabo USB incluído para recarga do controle é trançado e possui a opção para travar sua conexão com o joystick de forma que não se desconecte acidentalmente. Será possível carregar o DualSense Edge diretamente no estojo de transporte, e ele também será compatível com a base de recarga do DualSense padrão já lançada pela Sony.