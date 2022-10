Edifier W820NB é bom? Veja preço e detalhes do fone Bluetooth

Edifier W820NB é um fone de ouvido sem fio over-ear que promete agradar a todos os públicos. O dispositivo apresenta recurso de cancelamento ativo de ruídos , e modos ambiente e de jogos que podem ser alternados durante diversas situações do dia a dia. Outro destaque é sua certificação Hi-Res, que promete alta qualidade sonora e reprodução de músicas com mais detalhes. O modelo pode ser encontrado no varejo nacional por cifras que partem de R$ 373 .

De construção leve, seu design possui poucos detalhes e está disponível em cores variadas. Para ajudar os usuários interessados no Edifier W820NB, o TechTudo preparou uma análise do modelo, com os principais detalhes sobre seu visual, qualidade sonora, funcionalidade e concorrência no mercado. Confira a seguir e saiba se o dispositivo é uma boa opção para você.

Edifier W820NB é um modelo versátil que pode agradar a todos os públicos — Foto: Divulgação/Edifier

Ficha técnica do Edifier W820NB

Lançamento no Brasil:

Preço: a partir de R$ 373

Driver: 40 mm

Frequência de resposta dos drives: 20Hz - 40.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Dimensões: 19 x 17 x 8 cm e pesa 230 g

Cores: preto, branco, cinza e azul

Codecs de áudio: AAC, SBC

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: 49 horas (400 mAh)

O tempo de carga: cerca de 1,5 hora

Alimentação: USB-C

Extras: cancelamento de ruídos

Design

O Edifier W820NB é um fone de ouvido over-ear disponível nas cores preto, branco, cinza e azul. O modelo tende a se destacar no quesito conforto, pois suas ear-cups são construídas com espumas densas, o que pode garantir várias horas de uso sem grandes incômodos. Sua haste também apresenta um revestimento de espuma para não machucar o usuário.

Edifier W820NB: modelo tende a se destacar no quesito conforto — Foto: Divulgação/Edifier

Inteiramente de plástico, o dispositivo apresenta dimensões de 19 x 17 x 8 cm e pesa 230 g. O usuário ainda pode optar por uma case de armazenamento para realizar o transporte do fone de forma mais segura em bolsas e mochilas.

Apesar do seu design over-ear, o W820NB promete garantir conforto, tendo em vista seus elementos com espuma e seu peso. Sua construção arredondada também deve garantir um melhor encaixe de acordo com o formato da cabeça de cada usuário.

Funcionalidades

A principal funcionalidade de destaque no W820NB é o cancelamento de ruídos. A fabricante indica que o modelo utiliza uma tecnologia híbrida, combinando o cancelamento ativo com algoritmos de redução de ruído de rede neural profunda. Isso deve possibilitar uma maior imersão no som durante a reprodução de músicas.

Além do modo que reduz os sons ambientes, o fone de ouvido da Edifier ainda conta com os modos normal, de som ambiente, que permite ouvir o que está acontecendo ao redor; e de jogo, feito para ampliar a imersão nos games. É possível alternar entre cada uma das opções com um botão físico na concha do dispositivo.

Edifier W820NB oferece recurso de cancelamento de ruídos ativos — Foto: Divulgação/Edifier

Os usuários também conseguem realizar outros comandos com o menu de botões, localizado na ear cup esquerda do dispositivo. É possível aumentar ou diminuir o volume, pular para a próxima música, pausar, atender ou rejeitar chamadas, e acionar a assistente de voz sem a necessidade de retirar o smartphone do bolso.

Com Bluetooth 5.0, o W820NB pode se conectar a celulares Android e iPhone (iOS) e a dispositivos como computadores, tablets e consoles. Além disso, o acessório é compatível com o app Edifier Connect, que permite personalizar o funcionamento do fone, alternar entre seus modos e visualizar o status da bateria.

Qualidade do som

A Edifier garante que o W820NB consegue entregar áudio com qualidade de alto padrão. Para isso, o dispositivo é construído com drivers de 40 mm, valor dentro do padrão dos dispositivos do segmento. O acessório trabalha na faixa de frequência de 20 Hz a 40 KHz e conta com 32 ohms de impedância.

Edifier W820NB — Foto: Divulgação/Edifier

Segundo a ficha técnica do modelo, a certificação Hi-Res de áudio de alta resolução promete entregar maior qualidade sonora para os usuários. O recurso, no entanto, funciona apenas quando o usuário utiliza o fone na conexão com fio. Com a função de cancelamento de ruídos, o W820NB pode apresentar boa performance para o uso no cotidiano, seja durante o trabalho ou nos momentos de lazer em casa.

Bateria

A bateria do W820NB é um de seus principais destaques. Com promessa de 49 horas de reprodução, sua longa duração permite que o usuário utilize o acessório por vários dias da semana sem a necessidade de recarga. Mesmo com o cancelamento de ruídos ativo ligado, ainda é possível obter até 29 horas de música, o que pode garantir o uso em viagens longas, por exemplo.

A alimentação da bateria de 400 mAh é feita via cabo USB-C. O tempo de carregamento de 1 hora e 30 minutos é rápido quando comparado com a autonomia de uso que o fone promete entregar.

Edifier W820NB — Foto: Divulgação/Edifier

Preço e garantia

No site oficial da Edifier, é possível encontrar o W820NB por a partir de R$ 449. O modelo possui garantia de 24 meses contra eventuais defeitos que possam ocorrer durante seu período de uso. Já no varejo nacional, é possível encontrar o fone da Edifier por um valor mais baixo.

Edifier W820NB — Foto: Divulgação/Edifier

Principais concorrentes

No varejo online, existem diversos modelos similares ao Edifier W820NB na mesma faixa de preço. Um forte concorrente é o JBL Tune 710BT. Custando a partir de R$ 389 na Amazon, o dispositivo Bluetooth apresenta bateria de longa duração, com até 50 horas de música. Seu design também apresenta revestimento com espuma na haste e também nas conchas.

Outro produto que concorre com o fone de ouvido da Edifier é o Life Q30, da Anker. Sua duração de bateria é de 40 horas, uma autonomia um pouco menor do que a prometida pelo W820NB. Com conexão Bluetooth e cancelamento de ruídos, o modelo over-ear pode ser adquirido por a partir de R$ 441 na Amazon.

