Elizabeth Kenny: enfermeira é homenageada com Doodle do Google

O Doodle de Elizabeth Kenny pode ser visto na página inicial do buscador no computador e no celular. A imagem está sendo exibida na Austrália, país natal da homenageada, no Brasil, na Argentina, Nova Zelândia e em alguns países da Europa. Ao clicar na figura, o usuário é levado para a página de resultados de busca sobre a vida da enfermeira. Ainda é possível compartilhar a homenagem por e-mail ou pelas redes sociais.