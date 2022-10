Elon Musk apresenta robô humanoide da Tesla; conheça Optimus

Elon Musk, CEO da Tesla , revelou o robô Optimus nesta sexta-feira (30), no Tesla AI Day. O modelo é um protótipo da marca, que entrou no palco andando sozinho e acenou para a plateia. O objetivo com o androide é utilizar o sistema Autopilot, que permite a autonomia dos carros Tesla, e iniciar uma produção em alta demanda. Segundo o CEO, o robô poderia custar menos de US$ 20 mil (em torno de R$ 108 mil em conversão direta).

Em agosto do ano passado, no mesmo evento, Musk revelou que a marca tinha planos de construir um robô humanoide e esta é a primeira vez que a marca, conhecida pelos carros autônomos, apresenta o projeto ao público.

Optimus, robô da Tesla, foi anunciado pelo Elon Musk no AI Day 2022 — Foto: Reprodução/YouTube

O anúncio do robô marcou a primeira vez que ele foi testado sem cabos ou outros mecanismos de suporte. Além dos movimentos feitos no palco, um vídeo mostrou também algumas funções que ele pode fazer, como carregar caixas, regar plantas e pegar objetos mais estreitos. Optimus foi apresentado em sua versão sem acabamento, ou seja, com o seu interior com cabos exposto.

Outro robô também foi revelado com o visual que é mais parecido com o que será comercializado, segundo Musk. O androide teve que ser conduzido pelo palco e fez poucos movimentos, como acenar. O CEO da Tesla afirma que esperam fazer com que ele ande na próxima semana.

Optimus em uma versão mais parecida com a que ele será comercializado — Foto: Reprodução/YouTube

O primeiro modelo do Optimus apresentado no evento foi produzido em aproximadamente seis meses, segundo a equipe. De acordo com os engenheiros, muito da experiência de design de produto dos carros da Tesla está sendo usada na criação do Optimus. Além disso, grande parte da inspiração para o robô vem do corpo humano.