Empresa cria aluguel de número temporário para receber ligação ou SMS

De acordo com a empresa, o serviço de mascaramento de número permite até mandar um SMS para o último telefone de onde partiu a mensagem de texto que acabou de receber. No entanto, não há a possibilidade de mandar SMS para qualquer outro número ou realizar ligações. A Mozilla promete estudar essas possibilidades para o futuro.

Na prática, com o número alternativo cadastrado no celular, o usuário seria capaz de identificar mais facilmente a ligação indesejada e fazer bloqueios pontuais, uma vez que ele divulgou este novo telefone para poucas pessoas. Assim, ao fazer o cadastro em uma loja ou empresa, se o usuário suspeitar que o seu número pode cair em uma lista de telemarketing, basta anotar os algarismos fornecidos pela Firefox Relay.

O novo plano de assinatura também engloba o serviço de mascaramento de e-mail, já existente dentro do Firefox Relay. Quem já tem conta no site, pode migrar para o custo mais caro e ficar com o serviço completo, com todas as ferramentas disponíveis.