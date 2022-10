Entenda por que TVs 8K podem sumir dos países da União Europeia

A União Europeia pode estar prestes a acabar com a venda de TVs 8K. Isso porque a Comissão lançou uma novo regulamento para equilibrar o consumo de energia, reduzindo o nível máximo de eletricidade que os aparelhos podem gastar. Atualmente, não há nenhum televisor 8K no mercado que se encaixe no novo limite máximo permitido, o que pode levar ao banimento da tecnologia nos 27 países que compõem o bloco.