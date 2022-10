Erro 502 Bad Gateway afeta conta Gov.br nesta terça-feira; entenda

A conta Meu gov.br está com erro 502 de Bad Gateway nesta terça-feira (25) e não permite acesso a diversos sites ligados a serviços do governo, como o do Inep e o da Previdência. Com o bug, não é possível, por exemplo, solicitar empréstimo consignado do Auxílio Brasil e/ou acessar as principais informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). De acordo com dados do Google Trends, ferramenta que monitora as principais pesquisas feitas no Google, houve aumento súbito em buscas por termos como "502 bad gateway", "conta gov.br" e "gov.br".