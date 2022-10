Escola do Bem e do Mal: veja onde assistir e elenco do filme da Netflix

O filme "Escola do Bem e do Mal" foi lançado na Netflix na última quarta-feira (19). Trata-se de uma obra de fantasia baseada na série de livros de mesmo nome e escrito pelo autor Soman Chainani. Dirigido por Paul Feig, o filme é uma tentativa da plataforma em utilizar uma fórmula semelhante à do sucesso Harry Potter, com escolas de magia e jovens que buscam aprender a controlar suas novas aptidões. No elenco, as atrizes consagradas Charlize Theron (Mad Max) e Kerry Washington (Scandal) chamam atenção. A seguir, veja mais detalhes sobre essa história de heróis e vilões adolescentes e a opinião da crítica e do público a respeito do filme.