Este robô-atleta te ganharia em uma corrida; conheça o Cassie

Para quem ficou curioso, Cassie dispara a uma velocidade aproximada de 15 km/h, conseguindo cumprir os 100 m em 24,73 segundos. Isso provavelmente é mais rápido do que você e do que a maioria dos seus amigos, já que a média da corrida de um ser humano normal fica entre 9,97 a 11,74 km/h.

É claro, no entanto, que os atletas ganhariam em uma competição com o robô bípede. O atual recorde mundial humano na prova masculina dos 100 m rasos ainda é mantido pelo jamaicano Usain Bolt, com menos da metade do tempo de Cassie — apenas 9,58 segundos, alcançados durante o Mundial de Atletismo de 2009, em Berlim, na Alemanha.