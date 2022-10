F1 22 fica grátis para jogar em consoles e PC neste final de semana

F1 22, popular jogo de corrida de Fórmula 1 da Eletronic Arts (EA) em parceira com a Codemasters, ficará grátis neste final de semana. O período free-to-play do título começa nesta quinta-feira (20) e se encerra segunda (24) para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam). A novidade aparece para comemorar a chegada do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2022, a próxima corrida da temporada atual de Fórmula 1. O evento será realizado no dia 23 de outubro no Circuito das Américas, autódromo localizado na cidade de Austin, Texas. A "promoção" vem junto a uma parceria da desenvolvedora com o piloto australiano Daniel Ricciardo. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game.