Fallout 3: Game of the Year Edition está grátis na Epic Games Store

Para resgatar os jogos, basta utilizar uma conta no site ou na própria plataforma da Epic Games . Uma vez resgatados, os games se tornam parte da biblioteca do usuário permanentemente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos.

Fallout 3: Game of the Year Edition está disponível gratuitamente para PC na Epic Games Store — Foto: Reprodução/Steam

A versão Game of the Year Edition inclui conteúdos extra, como o pacote Operation: Anchorage, que envolve uma simulação militar no Alasca, The Pitt, uma nova história sobre conflitos de escravos em uma Pittsburgh pós-apocalíptica, e Broken Steel, missão para encerrar a luta contra o que sobrou do Enclave. Além disso, os jogadores têm acesso à aventura Point Lookout, ambientada no gigantesco pântano de Maryland e, Mothership Zeta, que traz batalhas contra alienígenas e sua nave mãe para o mundo de Fallout.