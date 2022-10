Feriados de outubro de 2022: veja sites de calendário para conferir

Os feriados do mês de outubro de 2022 podem ser consultados por meio de sites de calendários. As plataformas disponibilizam as datas comemorativas de todos os meses do ano, e também feriados nacionais e pontos facultativos. Assim, os usuários podem se programar para aproveitar o descanso com antecedência. O próximo feriado nacional é dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Já o ponto facultativo do mês é dia 28 de outubro, quando é celebrado o Dia do Servidor Público. Saiba, a seguir, os feriados nacionais no calendário de outubro de 2022 e três sites para ver datas comemorativas.