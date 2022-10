Feriados em novembro de 2022: veja sites de calendário para conferir

Os feriados em novembro de 2022 podem ser consultados online em sites de calendário . As páginas oferecem a lista completa das datas comemorativas do ano, permitindo que os usuários se programem para aproveitá-las. O primeiro feriado nacional do mês é no dia 2, quando se comemora o Dia de Finados; o segundo é no dia 15, data em que é celebrado o Dia da Proclamação da República. Além disso, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, ainda é feriado em alguns estados e cidades. A seguir, conheça os feriados de novembro de 2022 e veja três sites para conferir datas comemorativas.

Feriados nacionais em novembro de 2022

2 de novembro (quarta-feira): Dia de Finados

15 de novembro (terça-feira): Dia da Proclamação da República

1. Calendarr

O Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/datas-comemorativas-2022/) é uma plataforma gratuita pela qual você pode conferir todas as datas comemorativas do mês. Além dos feriados nacionais, que ficam destacados na cor verde, o site também deixa explícitas outras datas importantes. Você também pode conferir as fases da lua e até a quantidade de dias úteis no mês — em novembro, são 20. Ainda é possível imprimir o calendário da plataforma, junto a todas as outras informações adicionais que ela disponibiliza, por meio do botão "Imprimir Calendário de Novembro de 2022".

Além de organizar a sua rotina, notificando sobre reuniões ou lembretes de afazeres, o Google Agenda também pode mostrar os feriados do mês. A ferramenta está disponível na versão web e para celulares iOS e Android. Para que ela permita visualizar os feriados nacionais, basta verificar a seção "Minhas agendas", que fica na parte esquerda da página, e habilitar a opção "Feriados do Brasil". Na plataforma, as datas comemorativas vão aparecer na cor verde para que possam ser diferenciadas de outros compromissos do usuário.

3. Calendário 365

O Calendário 365 (https://www.calendario-365.com.br/calend%C3%A1rio-2022.html) é um site que permite ver informações sobre todos os meses do ano. Nele, os feriados estão sublinhados e destacados na cor vermelha, havendo ainda um ícone azul para indicar o dia atual. Navegando pelo site, você também pode encontrar calendários lunares e até de outros anos. Outros recursos presentes são a calculadora e os relógios mundiais. O primeiro permite calcular a distância em dias entre duas datas específicas, e o segundo serve para verificar que horas são em diferentes locais do mundo.

