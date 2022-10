FIFA 23 e Prime Gaming mantém parceria e dão um ano de recompensas no FUT

FIFA 23 seguirá tendo recompensas do Amazon Prime Gaming , serviço incluso na assinatura Prime, durante um ano. A parceria, que já existia no FIFA 22 , traz diversos itens interessantes para utilizar no FIFA Ultimate Team (FUT), modo de jogo online que teve novidades na última edição da franquia . O primeiro pacote já está disponível para resgate a partir desta segunda-feira (17), com Mbappé disponível por empréstimo durante cinco partidas entre os destaques.

O primeiro pacote a ser resgatado no Prime Gaming oferece 7 jogadores Ouro Raros, 2 Escolhas de Jogador com nota geral 81 ou superior, 12 itens consumíveis raros e um empréstimo do craque Kylian Mbappé em seu time durante 5 partidas. Serão 12 pacotes no total oferecidos mensalmente para assinantes do serviço Amazon Prime Gaming até setembro de 2023. Para resgatá-los, o usuário só precisa acessar a página de recompensas e vincular sua conta da Electronic Arts à da Amazon, mas certifique-se de conectar a conta correta ao serviço.

O modo FUT permite escalar seu time dos sonhos, utilizá-lo para enfrentar outros jogadores ao redor do mundo e ganhou muitas novidades no FIFA 23. O sistema de química dos games anteriores foi retrabalhado e agora permite que atletas se apoiem e aumentem o entrosamento do time mesmo que não estejam em posições próximas. Jogadores também não têm seus atributos afetados por jogarem fora de suas posições oficiais.

