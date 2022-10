FIFA 23: menus do modo Copa do Mundo 2022 vazam no PS5; veja imagens

FIFA 23 vai ganhar o modo Copa do Mundo Qatar 2022 em breve, mas seus menus foram liberados mais cedo, e acidentalmente, para alguns jogadores do PS5 . Diversos usuários relataram no Twitter e em outras redes sociais que os menus da modalidade já estavam aparecendo. Vale lembrar que ainda não há uma data de lançamento oficial para a DLC, e o vazamento indica que a novidade deve chegar em breve.

Pelo material vazado é possível perceber que existem quatro modalidades relacionadas com o torneio: jogo online, World Cup Live, World Cup Kick-Off e World Cup 2022, mas sem maiores detalhes de como funcionarão por completo. Além das opções, o vazamento também confirma que a Copa do Mundo de FIFA 23 terá 48 equipes disponíveis para montar o torneio, 16 a mais do que os 32 times que participam na vida real. Dessa forma, será possível utilizar algumas seleções tradicionais que ficaram de fora, como Itália e Colômbia, entre outras.

1 de 1 Modo de Copa do Mundo vaza antes da hora em FIFA 23 do PS5 — Foto: Reprodução/Twitter Modo de Copa do Mundo vaza antes da hora em FIFA 23 do PS5 — Foto: Reprodução/Twitter

👉 Qual é o melhor jogo: FIFA ou eFootball? Opine no Fórum TechTudo

Nas imagens e vídeos divulgados via Twitter foi possível ver diversas seleções classificadas para o torneio, como o país-sede Qatar, México, Polônia, País de Gales, Austrália, Uruguai, Senegal e, claro, outras mais tradicionais como Brasil, Argentina, Inglaterra, Bélgica e Espanha. Vale lembrar que a expectativa é pela seleção brasileira totalmente licenciada, mas não há registros dos atletas disponíveis na equipe (na versão padrão do FIFA 23, o time tem nomes genéricos).

Os vídeos mostram um pouco dos menus e transições, que se diferenciam do game tradicional e também trazem o esquema de cores da Copa do Mundo, mesclando branco com um “vinho avermelhado”.

Como na edição de 2018, é possível criar sua própria versão da Copa do Mundo 2022 ou jogar um torneio exatamente como o da vida real. Também é possível realizar escalações diversas entre as seleções e, claro, conferir todos os dados do torneio, como tabela de pontos, classificações e montar partidas inspiradas por Copas passadas.

Também ficam disponíveis opções multiplayer online, mas chamou atenção a ausência do FIFA Ultimate Team específico para o mundial, algo que aconteceu na DLC para a Copa do Mundo da Rússia.

A EA ainda não se pronunciou sobre o caso e não divulgou uma data oficial para o lançamento da Copa do Mundo em FIFA 23. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o jogo se envolve em um vazamento acidental – em agosto, o game completo ficou disponível no Xbox um mês antes do lançamento oficial.

FIFA 23 comemora sucesso