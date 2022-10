FIFA 23 tem lançamento recorde com mais de 10 milhões de jogadores

No capítulo mais recente da popular série de futebol, jogadores contaram com mais de 19 mil jogadores e 30 ligas ao redor do mundo, sendo possível jogar com clubes femininos pela primeira vez, com os as totalmente licenciadas Barclays WSL (Inglaterra) e da Division 1 Arkema (França). O game será também o primeiro a contar com duas Copas do Mundo: a masculina, no Qatar, e a feminina, que acontecerá na Nova Zelândia e na Austrália.