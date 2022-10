FIFA 23 terá UEFA Champions League Feminina a partir de 2023; veja times

FIFA 23 irá receber alguns dos times que jogam a UEFA Champions League Feminina a partir do início de 2023. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (18) durante o evento Women's Football Summit, no qual a Electronic Arts anunciou parcerias que vão aumentar o compromisso da empresa com o futebol feminino dentro e fora dos games. A novidade vai permitir aos jogadores entrarem na fase eliminatória do torneio, com equipes de outros países que não Inglaterra e França, cujas ligas já estão disponíveis.

Através da nova parceria com a UWCL (UEFA Women's Champions League), jogadores poderão entrar no controle de times como Juventus, Real Madrid, Machester City, Chelsea, Lyon, PSG e outras equipes femininas classificadas. Vale destacar que as duas primeiras não estavam disponíveis anteriormente no game, já que jogam pelas ligas italiana e espanhola, ausentes no FIFA 23.

Vale lembrar que esse foi o primeiro game da série a incluir times femininos além das Seleções, com clubes das ligas Barclays FA Women’s Super League (Inglaterra) e da Division 1 Arkema (França). A evolução da tecnologia HyperMotion 2, com capturas de partidas reais, também contou com um jogo de futebol feminino para coletar informações sobe os movimentos das atletas.

2 de 2 Fifa 23 receberá os times da UEFA Women's Champions League no início de 2023, como Juventus, Real Madrid, Manchester, Chelsea e mais — Foto: Divulgação/Electronic Arts Fifa 23 receberá os times da UEFA Women's Champions League no início de 2023, como Juventus, Real Madrid, Manchester, Chelsea e mais — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Durante o evento, a Electronic Arts também anunciou várias iniciativas dedicadas a defender o futebol feminino. Entre elas, um fundo de investimento "Starting XI Fund" de US$ 11 milhões (quase R$ 58 milhões) voltado para jogos, ligas, clubes e atletas. Além disso, o jogo vai apoiar um programa de estágio feminino para clubes já existentes e novos parceiros, visando capacitar jovens mulheres para o mundo do futebol.