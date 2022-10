Fim do Xbox Series S? Estúdios estariam tentando 'abandonar' console

Vale lembrar que parte da polêmica começou na semana passada, devido a declarações do artista Lee Devonald, desenvolvedor de Gotham Knights , que apontou uma limitação no potencial da nova geração graças ao Xbox Series S. Apesar das reclamações, o console é sucesso no mercado, s endo mais buscado que os modelos mais poderosos PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X em determinado mercados durante a última Black Friday.

Em seguida, ele mencionou que comprometimentos precisaram ser feitos devido ao Xbox Series S, culpando a placa de vídeo do console: "Uma geração inteira de jogos, amarrada por essa batata". Após a polêmica as postagens foram apagadas pelo autor.

Segundo Ian, o Xbox Series S foi considerado "um albatroz" no gargalo de produção pelo último ano, e, agora que as empresas estão totalmente focadas nos consoles da nova geração, não gostariam de repetir o ciclo. O artista disse que mais comentários sobre as limitações do Xbox Series S têm aparecido ultimamente porque muitos estúdios estão tendo reuniões com a Microsoft para tentar revogar a exigência de compatibilidade com o console.