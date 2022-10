Final da LBFF 8: veja times, equipes favoritas e como assistir à decisão

A final da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 acontece no próximo sábado (15) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. As 12 equipes que avançaram pela fase classificatória estarão disputando o título, a maior fatia da premiação total de R$ 745 mil e as duas vagas para o próximo Mundial de Free Fire 2022. A Garena vai transmitir a decisão em seus canais oficiais nas plataformas YouTube , Twitch e TikTok . Haverá também as opções de assistir na RedeTV! (TV aberta) e no canal SPACE (TV Fechada). Confira, a seguir, os times e mais detalhes sobre a final.

Times na decisão

Após nove semanas de fase classificatória, 12 equipe conseguiram a vaga na grande final. TSM FTX, Fluxo, LOUD, Vivo Keyd, Stars Horizon, Los Grandes, Angels, Magic Squad, GOD Unidas, Meta Gaming, Team Liquid e B4 Esports lutam pelo título dessa edição e principalmente pela nova oportunidade de representar o Brasil em um Mundial de Free Fire. Entre os times, destacam-se TSM FTX, um esquadrão que subiu da Série B da LBFF 7 e encerrou a primeira fase como líder, assim como a dupla Stars Horizon e Angels, duas das estreantes desta edição.

Outro detalhe interessante para a final é que algumas equipes terão mais uma chance de conquistar o bicampeonato, um feito que nenhum esquadrão conseguiu até hoje em todas as edições de LBFF. Fluxo, LOUD, B4 Esports, Vivo Keyd e Team Liquid são os times que já têm um título de LBFF, e podem fazer história com o primeiro bicampeonato da competição.

Formato da final

Assim como em edições anteriores da LBFF, algumas equipes contarão com uma pequena vantagem do pontos no começo da grande final. A pontuação depende da colocação atingida ao final da fase classificatória. Por exemplo: a líder TSM FTX iniciará a disputa com 12 pontos, enquanto Team Liquid e B4 Esports, 11° e 12° colocadas, respectivamente, começam zeradas. Na tabela abaixo, veja a pontuação que cada equipe terá no começo da decisão:

LBFF 8 – Bônus na Final Colocação Equipe Pontuação Bônus 1° TSM FTX 12 2° Fluxo 9 3° LOUD 8 4° Vivo Keyd 7 5° Stars Horizon 6 6° Los Grandes 5 7° Angels 4 8° Magic Squad 3 9° GOD Unidas 2 10° Meta Gaming 1 11° Team Liquid 0 12° B4 Esports 0

O esquema de pontuação por queda permanece o mesmo, com um ponto a cada abate e pontos por colocação iguais aos bônus. Ao todo, serão oito quedas para decidir a campeã da LBFF 8, totalizando duas em cada mapa: Purgatório, Kalahari, Bermuda e Alpine. Na tabela abaixo, você confere a premiação que cada equipe receberá no encerramento da decisão:

LBFF 8 – Premiação e Vagas da Final Colocação Premiação Vaga 1° R$ 105 mil Finais do Mundial de Free Fire 2022 2° R$ 85 mil Play-In do Mundial de Free Fire 2022 3° R$ 75 mil - 4°–12° R$ 53,3 mil -

Sobre o Mundial de Free Fire 2022

O próximo Mundial de Free Fire 2022, ou Free Fire World Series, acontece nos dias 25 e 26 de novembro em Bangkok, Tailândia, terra das campeãs mundiais EVOS Phoenix e Attack All Around. Este será o segundo mundial a ser organizado em 2022 e o quarto na história desde que passou a se chamar FFWS. O Brasil tem como único título mundial, com o Corinthians, conquistado no mundial realizado no Rio de Janeiro em 2019. Desde então, a competição passou a ser dominada por times tailandeses.

A premiação total do segundo Mundial de Free Fire em 2022 é de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). Está confirmada a presença de 19 equipes, que virão das principais ligas competitivas de Free Fire do mundo. Doze destas equipes iniciarão suas jornadas no play-in, em 25 de novembro, e tentarão avançar para a final, onde nove times apenas aguardam para estrear no dia seguinte. Mais detalhes serão divulgados em breve pela Garena.

