Flamengo anuncia serviço de telefonia; veja preços do Fla-Chip

O Flamengo anunciou a chegada do Fla-Chip, o chip do clube que habilita serviços de telefonia para a maior torcida do país. Embora a iniciativa tenha sido anunciada em agosto, ela só foi disponibilizada comercialmente nesta semana, durante a partida entre Flamengo e Santos no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O usuário pode escolher entre três planos diferentes. Já o chip de plástico tem seis opções de artes que remetem ao time.

Vale destacar que o Fla-Chip é uma operadora do tipo MVNO, sigla inglesa para “operadora de rede móvel virtual”. Isso significa que ela não dispõe de uma concessão de espectro de frequência, nem mesmo de torres ou antenas, já que usa a infraestrutura de outra operadora – neste caso, a TIM. A Surf Telecom, maior MVNO do Brasil, entrou como parceira do Flamengo para a criação do Fla-Chip.

2 de 2 Fla-Chip oferece planos competitivos e internet 5G — Foto: Reprodução/Fla-Chip Fla-Chip oferece planos competitivos e internet 5G — Foto: Reprodução/Fla-Chip

Como funciona o Fla-Chip?

O Fla-Chip conta com três pacotes diferentes: Fla 30, Fla 40 e Fla 50, que custam R$ 30, R$ 40 e R$ 50, respectivamente. Todos os planos oferecem WhatsApp ilimitado. Além disso, independentemente da oferta escolhida, o cliente que for sócio-torcedor do Flamengo ganha 10 GB adicionais de internet todos os meses. É possível fazer a portabilidade da sua operadora atual para a operadora do Flamengo.

O Fla-Chip não impõe cláusula de fidelidade e mesmo após o consumo de 100% da franquia de dados, o acesso à internet será mantido, mas com velocidade reduzida a 32 KB/s até o final do prazo de validade do plano. O chip pode ser solicitado por meio do site oficial da operadora e o envio ocorre para todos os 26 estados e Distrito Federal.

Quais são os planos do Fla-Chip?

Os planos Fla-Chip não exigem fidelidade, já que são pré-pagos. Os benefícios variam de acordo com cada oferta e são válidos por 30 dias. Vale lembrar que, ao escolher a recarga programada (em que a cobrança é feita automaticamente de forma mensal), o cliente ganha até 2 GB extras de internet por mês. Veja abaixo cada plano disponível:

Plano Fla 30 (R$ 30)

Até 8 GB de internet (6 GB do plano + 1 GB da recarga programada + 1 GB da portabilidade)

100 minutos para qualquer operadora

100 SMS

WhatsApp grátis

Internet sem cortes por 30 dias

100 SMS

Acúmulo de benefícios

Skeelo Light grátis

Plano Fla 40 (R$ 40)

Até 14 GB de internet (10 GB do plano + 2 GB da recarga programada + 2 GB da portabilidade)

Ligações ilimitadas para qualquer operadora

100 SMS

WhatsApp Grátis

Internet sem cortes por 30 dias

Acúmulo de benefícios.

Skeelo Regular grátis

Plano Fla 50 (R$ 50)

Até 20 GB de internet (16 GB do plano + 2 GB da recarga programada + 2 GB da portabilidade)

Ligações ilimitadas para qualquer operadora

100 SMS

WhatsApp grátis

Internet sem cortes por 30 dias

Acúmulo de benefícios.

Skeelo Regular grátis

Waze Grátis

Navegação no FlaTV+ sem desconto da franquia

Com o novo serviço, o Flamengo conta que deseja fortalecer a relação com os fãs do time, principalmente aqueles que já utilizam outros produtos do clube (como o FlaTV+ e o sócio-torcedor, por exemplo). “Nossa ideia é oferecer cada vez mais produtos agregados, e de qualidade, para a nossa torcida”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, em comunicado enviado à imprensa.