Fone de ouvido Bluetooth: opções para academia e esportes

Quais os tipos de fones de ouvido mais comuns?

São quatro categorias, basicamente, seja de fones com ou sem fio:

- Earbuds ou fones auriculares: aqueles que se acomodam na entrada do canal auditivo, podendo ter ponteira de espuma ou não. Há modelos com alças para prender por trás das orelhas ou que ficam em um cordão para passar por trás do pescoço, ideal para quem corre na rua.

- Fones intra-auriculares ou In-ear: modelos mais comuns da atualidade, são portáteis e possuem uma parte que fica dentro do canal auditivo, protegida pelas ponteiras de silicone, que ajudam no isolamento de ruído e também a mantê-los presos no ouvido. Normalmente, vêm com uma caixinha para recarregar a bateria.

- Fones On-ears ou supra-aurais: fones de ouvido com arco e almofadas onde ficam os drivers, que ficam em cima das orelhas sem cobri-las totalmente.

- Fones Over-ear ou circunaurais: fones com arco e almofadas maiores que cobrem totalmente as orelhas, para maior isolamento de ruídos.

Para a academia ou a prática de esportes, escolhemos opções com resistência a suor e água nas duas primeiras categorias, fones auriculares e intra-auriculares. Veja a seguir.

Fone intra-auricular com Bluetooth 5.0, botões touch, acabamento emborrachado e resistência até a jatos de água de alta pressão. Marca afirma que a bateria (com a case) tem duração de até 24h.

Fone de ouvido intra-auricular da Xioami com Bluetooth 5.2, tecnologia de redução de ruído ambiental, até 7 horas de reprodução e até 30 horas com as cargas do estojo. Possui resistência a água e suor, certificação IPX4

Fones intra-auriculares TWS (true wireless stereo) que prometem até 5 horas de reprodução por carga e 20 horas com o estojo, sons graves ampliados. Conta com classificação IPX2 de resistência a um pouco de suor e quedas leves.

Fones intra-auriculares com cordão em tecido que não enrola e com ponteiras magnéticas, para não caírem do pescoço quando não estiverem em uso. Produto leve, à prova d'água e de suor (classificação IPX5), tem carregamento rápido e reprodução por até 8 horas.

Fones intra-auriculares com controle sensível ao toque, resistentes a respingos e suor.

Fone intra-auricular TWS com Bluetooth 5, promete 14 horas de reprodução e 120 horas em stand-by, além de proteção contra água e suor.

Fones intra-auriculares da Samsung com cancelamento de ruído ativo, som imersivo de Audio 360, Dolby Head Tracking e compatível com Dolby Atmos. Possui localização pelo app SmartThings, até 5 horas de reprodução e mais 13 horas com carga no estojo (ou 28 horas no total sem o cancelamento de ruído ativado). Tem resistência à água categoria IPX7 (1m de imersão por até 30 minutos).

Fones intra-auriculares da Apple com modo normal, Ambiente e Cancelamento de Ruído, ajustáveis com toque. Promete 4 horas e meia de reprodução com uma carga e até 24 horas com o estojo. E conta com resistência a suor e água (para exercícios que não sejam aquáticos). São muito fáceis de configurar e usar para quem possui iPhone ou outro dispositivo Apple.

