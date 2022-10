Fone do ano: Melhores do Ano TechTudo elege destaque de 2022

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo terá mais uma edição em 2022. Um time de especialistas vai eleger os destaques em categorias de celulares , aplicativos e eletrônicos , com base em critérios definidos previamente. Além do júri, o público também pode ajudar na escolha dos vencedores votando em seus produtos e serviços favoritos.

Como escolher um bom fone de ouvido? A música está presente em nossas vidas o tempo todo, mas há quem aprecie uma qualidade superior de áudio, mesmo que com um preço um pouco mais alto. Recursos de cancelamento de ruído e resistência à água são diferenciais importantes. A seguir, veja os finalistas, critérios e jurados na categoria Fone do ano.

1 de 6 Melhores do Ano TechTudo elege destaque de 2022 — Foto: Arte/TechTudo Melhores do Ano TechTudo elege destaque de 2022 — Foto: Arte/TechTudo

Critérios

1. Custo-benefício

Um bom fone de ouvido fica melhor ainda se não for muito caro. No entanto, recursos premium de áudio têm custos de produção elevados, então um fone muito barato provavelmente não entrega áudio de ponta. Aqui, avaliaremos o custo-benefício do modelo.

2. Design e conforto

O desenho, a portabilidade e o conforto que o fone de ouvido entrega são pontos muito importantes. Dependendo do uso que o usuário faz do acessório, a presença de resistência a água, suor e poeira pode ser um diferencial interessante.

3. Qualidade do som

Vamos de música? Um bom fone só é bom se entrega um áudio de certa qualidade. Um som balanceado com boa reprodução de frequências graves é fundamental. Recursos premium de áudio podem fazer a diferença.

4. Recursos e integração

Alguns fones de ouvido trazem integração especial com modelos específicos de celulares. Outros trazem aplicativos para controle dos recursos de áudio. Essas questões serão avaliadas, assim como a presença de recursos como o cancelamento ativo de ruídos e de uma geração moderna do Bluetooth.

5. Bateria

Quase todo mundo que usa fones Bluetooth já passou um dia sem música por conta da bateria. Para alguns, treinar sem fones pode ser um castigo. Por isso, avaliaremos a autonomia da bateria, com ou sem estojo de recarga.

Finalistas

AirPods Pro 2

Representando a Apple, concorrem os AirPods Pro 2. Sem especificação de tamanho dos drivers ou faixa de frequência, o modelo premium foi anunciado em setembro com promessa de melhorias no cancelamento de ruído, em comparação com a geração anterior. O preço oficial é de R$ 2.599, embora as vendas ainda não tenham se iniciado no Brasil.

2 de 6 AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

3 de 6 Amazon Echo Buds — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Amazon Echo Buds — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro é o mais recente fone premium da Samsung. Ele traz cancelamento de ruído com inteligência artificial e o destaque é o suporte a áudio de alta fidelidade de 24 bits. Revelado em agosto pela fabricante sul-coreana, ele tem preço oficial de R$ 1.499, mas já é encontrado no varejo por R$ 1.274.

4 de 6 Galaxy Buds 2 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

JBL Quantum 610

A JBL é representada este ano por um fone gamer. O Quantum 610 é um headset com drivers de 50 mm, áudio espacial e bateria que pode chegar até 40 horas, de acordo com a fabricante. Pensando nos gamers, a conexão pode ser feita por cabo de áudio ou via redes sem fio de 2,4 GHz e Bluetooth. Seu preço sugerido é de R$ 1.299, mas ele já é encontrado à venda por R$ 1.079.

5 de 6 Quantum 610 headset gamer JBL — Foto: Divulgação/JBL Quantum 610 headset gamer JBL — Foto: Divulgação/JBL

LG Tone Free FP9

O Tone Free FP9 é um fone da LG com cancelamento de ruído e assinatura de áudio Meridian. Um dos seus destaques é a presença da tecnologia UV nano, que promete eliminar 99,9% das bactérias do acessório. Outro ponto forte é o suporte à tecnologia Bluetooth 5.2, apenas um nível atrás da mais recente, a 5.3. O preço sugerido do FP9 é de R$ 1.799.

6 de 6 Enquanto os novos Tone Free FP9 estão carregando, eles passam por esterilização para eliminar bactérias — Foto: Divulgação/LG Enquanto os novos Tone Free FP9 estão carregando, eles passam por esterilização para eliminar bactérias — Foto: Divulgação/LG

Avaliadores

Rubens Achilles – Editor no TechTudo

Yuri Hildebrand – Editor no TechTudo

Bruno Lagoela – Fundador e editor no Escolha Segura

Jacson Boeing – Co-fundador e editor no Adrenaline

Leonardo Rocha – Editor-chefe no Tecmundo

Votação popular

O público também pode eleger seus produtos favoritos do ano de cada categoria pelo voto popular. Clique aqui e VOTE no melhor fone. O modelo vencedor receberá o título de "Fone do ano — voto popular".