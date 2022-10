Fortnite Pesadelos 2022: veja novidades e recompensas do evento

O Fortnite mais uma vez comemora o Halloween com o evento Pesadelos, que, neste ano, estará disponível até às 3h da manhã do dia 1 de novembro. Além das tradicionais tarefas para ganhar EXP e recompensas exclusivas, usuários também poderão adotar uma nova forma "monstruosa" na competição. Além disso, será possível criar ilhas temáticas e jogar no modo Horda Impetuosa, que retorna este ano com a novidade de Construção Zero. Para participar, basta selecionar o evento no menu do game, seja no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch ou PC. Veja, a seguir, tudo sobre o Pesadelos 2022.