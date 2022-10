Forza Horizon 5 mobile? Saiba como jogar o game de corrida no celular

Forza Horizon 5 é um popular jogo de corrida lançado para o Xbox Series X / S , Xbox One e PC. Apesar disso, recentemente, alguns sites têm distribuído uma versão não-oficial do jogo para Android e iPhone ( iOS ). Chamado de Forza Horizon 5 Mobile, o game não representa o título real, licenciado pela Microsoft . Por conta disso, pode oferecer riscos de segurança a usuários que tentarem instalá-la, já que se trata de um APK não-oficial.

Vale lembrar que Forza Horizon 5 não tem uma versão exclusiva para dispositivos móveis propriamente dita, mas pode ser jogado nos celulares via streaming pelo Xbox Cloud Gaming, recurso disponível assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. Pensando nisso, o TechTudo mostra, a seguir, os riscos de instalar o APK não-oficial de Forza 5 e também traz um tutorial ensinando a acessar o jogo por meio do xCloud, recurso seguro.

1 de 4 Forza Horizon 5 está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e PC, mas não possui uma versão mobile — Foto: Reprodução/Microsoft Store Forza Horizon 5 está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e PC, mas não possui uma versão mobile — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Forza Horizon 5 Mobile existe? É seguro?

Ao procurar pela versão mobile de Forza Horizon 5, usuários podem encontrar facilmente sites que se propõem a oferecer o jogo para download gratuitamente em formato APK. Este tipo de arquivo precisa ser instalado em seu dispositivo Android por fora da Google Play Store e exige que o usuário habilite uma opção para permitir instalações de fontes desconhecidas. Autorizar esse tipo de download pode causar um comprometimento da segurança do seu smartphone, já os APKs não oficiais podem conter códigos maliciosos e espionar dados.

2 de 4 Forza Horizon 5 não tem uma versão oficial para mobile, mas pode ser jogado em celulares via streaming — Foto: Divulgação/Microsoft Forza Horizon 5 não tem uma versão oficial para mobile, mas pode ser jogado em celulares via streaming — Foto: Divulgação/Microsoft

Seja com Forza Horizon 5 ou outros games, é sempre recomendado que usuários fiquem atentos aos sites que oferecem jogos nunca lançados para dispositivos mobile. Há, de fato, alguns games oficiais oferecidos fora da Google Play Store por questões de regulamentação. No entanto, caso tenha dúvidas sobre a veracidade do jogo oferecido, pontos suspeitos, como artes exclusivas e que não condizem com a identidade visual do game, devem sempre ser levados em consideração pelo usuário.

É interessante observar, também, se o site oferece download para iPhone, o que também deve levantar suspeitas, uma vez que os celulares não aceitam a instalação de arquivos de fora da App Store, como acontece nos dispositivos Android. Algumas páginas também podem divulgar imagens com botões e comandos que não se aplicam, como L1, R1, L2 e R2 do PlayStation (PS4 e PS5) ao invés do LB, RB, LT e RT, no caso de Forza Horizon 5, exclusivo de Xbox.

Riscos à segurança

Em entrevista para o TechTudo, o especialista de segurança da Kaspersky na América Latina, Santiago Pontiroli, afirmou que o principal problema no download desses aplicativos extraoficiais está nas permissões que ele irá exigir no momento da instalação. Muitos deles se fazem passar por legítimos para roubar informações – às vezes de caráter financeiro ou mesmo senhas de acesso. O especialista comentou que é complicado dar acesso a um app sem saber sua origem ou intenções e que a melhor maneira de evitar golpes é não instalar aplicativos suspeitos.

3 de 4 Dê preferência a aplicativos instalados pela Google Play Store para não comprometer a segurança de seu dispositivo — Foto: Reprodução/Google Play Store Dê preferência a aplicativos instalados pela Google Play Store para não comprometer a segurança de seu dispositivo — Foto: Reprodução/Google Play Store

Santiago também avisou que tanto a Google Play Store dos dispositivos Android quanto a App Store do iPhone (iOS) contam com filtros contra aplicativos maliciosos, o que não acontece quando os downloads vêm por fora das lojas. Caso o usuário já tenha instalado o aplicativo e suspeite de que sua segurança está em risco, também pode uma boa ideia instalar antivírus no aparelho e trocar as senhas.

Como jogar Forza Horizon 5 no celular com segurança

Uma forma oficial de jogar Forza Horizon 5 Mobile é através do Xbox Game Pass Ultimate. Assinantes do serviço podem baixar o aplicativo do Xbox Game Pass na Google Play Store ou App Store, fazer login com sua conta da Microsoft, selecionar Forza Horizon 5 e clicar em "Jogar". O game não é instalado no smartphone do usuário: funciona através de streaming pela Internet. Por isso é recomendado ter uma conexão de pelo menos 10 MB com suporte a 5 GHz para melhor qualidade de imagem e gameplay.

4 de 4 Assinantes do Xbox Game Pass Ultimate podem jogar Forza Horizon 5 mobile pelo Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Assinantes do Xbox Game Pass Ultimate podem jogar Forza Horizon 5 mobile pelo Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Vale mencionar, no entanto, que o game não possui suporte a controles por tela de toque, então, para jogar no smartphone, será preciso utilizar um joystick Bluetooth. É possível usar um controle de Xbox Series X/S, Xbox One, DualShock 4 ( PS4), DualSense ( PS5), entre outras opções de empresas terceirizadas.

O Xbox Game Pass oferece mais de 100 jogos dos consoles Xbox e PC para jogar. Na versão Ultimate, usuários ganham ainda títulos do EA Play como bônus e podem acessar vários dos jogos através da Internet pelo Xbox Cloud Gaming nos smartphones, navegadores de Internet, tablets e nos próprios video games. Alguns deles, inclusive, contam com controles de toque especialmente voltados para dispositivos mobile.

Com informações de Microsoft Store