Fotógrafo usa IA para mostrar como estariam famosos que morreram jovens

No projeto, Yesiltas reconstrói as imagens de dez celebridades icônicas na cultura pop, como cantores e atores que formam o "clube dos 27" — um grupo seleto de personalidades que morreram aos 27 anos, como Jimi Hendrix e Janis Joplin. Cada imagem da série é acompanhada por um comentário do fotógrafo sobre a morte da celebridade em questão.

Na foto de Freddie Mercury, que aparece grisalho, de óculos e com seu característico bigode, Yesiltas escreve: "Queria que ele não tivesse contraído aquela doença". O fotógrafo se refere ao diagnóstico de AIDS que levou ao falecimento do artista em 1991.

No retrato do ator Heath Ledger, famoso por interpretar o Coringa, o fotógrafo diz: "Queria que ele não tivesse sido afetado pela exaustão do seu trabalho". O artista foi encontrado morto após sofrer intoxicação por remédios calmantes e soníferos. Ledger, que morreu com 28 anos em 2008, é o ator mais recente entre os dez artistas da lista. Além dele e dos já citados, Elvis Presley, Tupac Shakur, John Lennon e Bruce Lee completam os artistas recriados por Yesiltas.