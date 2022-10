Gabinete de Curiosidades: Guillermo del Toro lança série de terror na Netflix

A intenção do cineasta com a antologia é reimaginar as noções do público quanto às histórias de terror. Para isso, cada história mistura elementos que vão do grotesco ao fantasioso, com influências principalmente no horror clássico e gótico. A ideia de O Gabinete de Curiosidades é inspirada em um conceito de tempos antigos, da era das Grandes Navegações. Os tais gabinetes ou "quartos das maravilhas" eram locais onde se exibiam coleções raras de relíquias, artefatos históricos e religiosos, achados arqueológicos, obras de arte, fósseis, entre outros. Estas instalações foram o modelo anterior que deram base para o surgimento de museus.

Ainda para este ano, del Toro possui mais um projeto para chegar ao catálogo da Netflix: sua versão animada em stop-motion do clássico Pinóquio. O longa está previsto para chegar à plataforma no dia 7 de dezembro, e apresenta uma visão mais sombria e densa do conto. Outras obras do cineasta estão disponíveis no streaming. No catálogo da Netflix, os filmes A Colina Escarlate (2015) e O Orfanato (2007). Sua premiada produção, A Forma D’Água (2017) pode ser assistida no Star+. Já o Amazon Prime Video disponibiliza seu título mais popular, O Labirinto do Fauno (2006) e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro (2019), em que ele participou na criação e desenvolvimento do roteiro.